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उन्नाव में गौशाला में गोवंशों की मौत से हड़कंप; CVO ने किया निरीक्षण, बोले- "बहुत सारी मिलीं कमियां, शासन को लिखेंगे"

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (CVO) डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि आइसोलेशन कक्ष बनाया गया है, बीमार पशुओं को उसी में रखा जाता है.

उन्नाव में गौशाला
उन्नाव में गौशाला (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 4:36 PM IST

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उन्नाव : थाना गांव स्थित गौशाला में गोवंशों की देख-रेख में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. गौशाला परिसर में गोवंशों के शव मिलने से हड़कंप मच गया. आरोप है कि मृत गोवंशों के शवों का समय पर निस्तारण नहीं किया गया. शवों से उठ रही दुर्गंध के कारण आस-पास के ग्रामीणों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है. मामले की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (CVO) डॉ. विनोद कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

ग्रामीण जयसिंह का आरोप है कि गौशाला परिसर में कई दिनों से अव्यवस्थाओं का आलम है. मृत गोवंशों के शव खुले में पड़े रहने से संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है. उनका आरोप है कि परिसर के अंदर करीब 10 से 12 गोवंश पड़े मिले हैं.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने पहले भी गौशाला की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें की थीं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उनका आरोप है कि गौशाला में पशुओं के रखरखाव और खान-पान की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गोवंशों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है.

मामले की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे और गौशाला का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों की शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाई गईं. गौशाला में कई गोवंश मृत अवस्था में मिले, जबकि पशुओं के लिए बनाई गई चारा खाने की नांद पूरी तरह खाली पाई गई.


जांच में यह भी सामने आया कि गौशाला में पशुओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप चारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था. भूसे के स्थान पर मक्के की कटिंग का उपयोग किया जा रहा था और हरे चारे की भी कोई व्यवस्था नहीं मिली.


मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (CVO) डॉ. विनोद कुमार ने निरीक्षण के बाद बताया कि गौशाला में मिली सभी कमियों और अव्यवस्थाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी. उन्होंने कहा कि गौशाला का संचालन जिस संस्था द्वारा किया जा रहा है, उसका चयन शासन स्तर पर किया गया है. ऐसे में जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित संस्था और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि गौशाला में आइसोलेशन कक्ष बनाया गया है, बीमार पशुओं को उसी में रखा जाता है.

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