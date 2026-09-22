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RPNLU प्रयागराज में जातिगत भेदभाव का आरोप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच कमेटियां बनाने के आदेश

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दो अलग-अलग जांच समितियों के गठन का निर्देश दिया है.

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RPNLU प्रयागराज में जातिगत भेदभाव का आरोप. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 1:01 PM IST

3 Min Read
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (RPNLU), प्रयागराज में छात्रों के साथ कथित जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के मामले में कड़ा रुख अपनाया है.

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दो अलग-अलग जांच समितियों के गठन का निर्देश दिया है.

अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपों के गुण-दोष पर अभी कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं दिया गया है, लेकिन शैक्षणिक परिसरों में समानता और निष्पक्षता की रक्षा के लिए स्वतंत्र व समयबद्ध जांच अनिवार्य है.

1. न्यायिक व अकादमिक जांच समितियों का खाका (मुख्य निर्देश)
अदालत ने प्रकरण की जांच को दो स्तरों पर विभाजित किया है:
जातिगत भेदभाव की न्यायिक जांच: लघु वाद न्यायालय की न्यायाधीश अर्चना सिंह-प्रथम तथा विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार यादव की निगरानी में जांच होगी. यह समिति पूरे प्रकरण की तहकीकात कर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सीधे अदालत को सौंपेगी.

उत्तर-पुस्तिकाओं का निष्पक्ष पुनर्मूल्यांकन: कुलपति को निर्देश दिया गया है कि वे एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करें. यह समिति छात्र की पहचान (कोडिंग) गुप्त रखकर उत्तर-पुस्तिकाओं का दोबारा मूल्यांकन करेगी. इसमें मूल परीक्षक का कोई दखल नहीं होगा और रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर देनी होगी.

2. प्रशासनिक पदों से हटाने और साक्ष्यों की सुरक्षा का आदेश

  • न्यायालय ने प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए.
  • संबंधित विपक्षी संख्या-6 (विभागाध्यक्ष/वार्डन) को तत्काल प्रभाव से सभी प्रशासनिक दायित्वों से मुक्त किया जाए.
  • जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारी को याचिकाकर्ता छात्र के अकादमिक मूल्यांकन, परीक्षा प्रक्रिया अथवा किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से पूरी तरह दूर रखा जाए.
  • गवाहों की सुरक्षा, निष्पक्षता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.

3. याचिकाकर्ताओं के आरोप और पृष्ठभूमि
यह आदेश विश्वविद्यालय के एक पीएचडी शोधार्थी और बीए एलएलबी (ऑनर्स) पांचवें सेमेस्टर के छात्र शुभेंदु आनंद व अन्य की याचिका पर पारित हुआ.
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि हॉस्टल व विभाग स्तर पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग कर जातिगत टिप्पणियां और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया गया.

छात्र का दावा है कि संवैधानिक विधि-I में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन किया गया. 20 अगस्त 2026 को कुलपति को दी गई औपचारिक शिकायत पर संज्ञान न लिए जाने के बाद छात्रों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

4. वैधानिक अनुपालन और अगली सुनवाई (पृष्ठभूमि)

उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय प्रशासन से यूजीसी (UGC) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने पूछा है कि क्या संस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 'समान अवसर प्रकोष्ठ' (Equal Opportunity Cell) और अनिवार्य छात्र शिकायत निवारण तंत्र विधिवत सक्रिय हैं.
मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को नियत की गई है.

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ALLAHABAD HIGH COURT
CASTE DISCRIMINATION AT RPNLU
जातीय भेदभाव पर कमेटी गठित
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