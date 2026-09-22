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RPNLU प्रयागराज में जातिगत भेदभाव का आरोप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच कमेटियां बनाने के आदेश

RPNLU प्रयागराज में जातिगत भेदभाव का आरोप. ( ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (RPNLU), प्रयागराज में छात्रों के साथ कथित जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दो अलग-अलग जांच समितियों के गठन का निर्देश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपों के गुण-दोष पर अभी कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं दिया गया है, लेकिन शैक्षणिक परिसरों में समानता और निष्पक्षता की रक्षा के लिए स्वतंत्र व समयबद्ध जांच अनिवार्य है. 1. न्यायिक व अकादमिक जांच समितियों का खाका (मुख्य निर्देश)

अदालत ने प्रकरण की जांच को दो स्तरों पर विभाजित किया है:

जातिगत भेदभाव की न्यायिक जांच: लघु वाद न्यायालय की न्यायाधीश अर्चना सिंह-प्रथम तथा विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार यादव की निगरानी में जांच होगी. यह समिति पूरे प्रकरण की तहकीकात कर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सीधे अदालत को सौंपेगी. उत्तर-पुस्तिकाओं का निष्पक्ष पुनर्मूल्यांकन: कुलपति को निर्देश दिया गया है कि वे एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करें. यह समिति छात्र की पहचान (कोडिंग) गुप्त रखकर उत्तर-पुस्तिकाओं का दोबारा मूल्यांकन करेगी. इसमें मूल परीक्षक का कोई दखल नहीं होगा और रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर देनी होगी.