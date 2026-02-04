'बाहर आओ तुम्हारी पत्नी का फोटो दिखाते हैं' गुस्से में पहुंचा पान दुकानदार.. कुछ घंटे बाद मची चीख पुकार
मुजफ्फरपुर में एक पान दुकानदार की निर्मम हत्या कर दी गई है. परिजन हत्या का आरोप पत्नी के कथित प्रेमी पर लगा रहे हैं.
Published : February 4, 2026 at 12:12 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना गोला रोड स्थित गांधी पुस्तकालय के सामने वाली गली में हुई. मृतक की पहचान पान दुकानदार के रूप में की गई है.
पान दुकानदार की निर्मम हत्या: सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल पान दुकानदार को बाइक से सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी और एएसपी नगर सुरेश कुमार ने घटनास्थल और सदर अस्पताल पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की.
हिरासत में पत्नी: मृतक की मां के बयान पर नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. परिजनों के आरोप के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया है. वहीं, अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
"बेटा घर से निकला तो मैं पीछे-पीछे गई, लेकिन दुर्गा स्थान पर वह नहीं मिला. फिर मैंने उसे फोन किया तो नहीं उठाया. जो फोन करके बुलाया था, उसी ने हत्या की है. मेरी बहू और उसका प्रेमी मिलकर बेटे को मारा है."- मृतक युवक की मां
मृतक की मां ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ समय से युवक की पत्नी का एक ज्वेलरी दुकान में काम करने वाले युवक से प्रेम संबंध था. मंगलवार सुबह पति को इस संबंध की जानकारी मिली, जिसके बाद घर में विवाद और मारपीट हुई. परिजनों का आरोप है कि इसी विवाद के बाद हत्या की साजिश रची गई.
किसी ने फोन कर फोटो दिखाने के लिए बुलाया: परिजनों के अनुसार, मंगलवार रात खाना खाने के बाद युवक सोने की तैयारी कर रहा था. तभी उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया. कॉल करने वाले ने पत्नी का कुछ फोटो दिखाने की बात कहकर उन्हें गोला रोड स्थित शुभराज स्वीट्स हाउस के पास की गली में बुलाया था. गुस्से में मनोज वहां चले गए. कुछ देर बाद उसी गली में उनका शव मिलने की सूचना मिली.
पत्नी के प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका: पुलिस मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है. आशंका जताई जा रही है कि कॉल कर बुलाने वाले व्यक्ति ने ही वारदात को अंजाम दिया. सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि मृतक की मां ने एक युवक का नाम बताया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस प्रेम प्रसंग, पारिवारिक विवाद समेत सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.
"सूचना मिली है कि 25 साल के युवक की आपसी रंजिश में चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. प्रथम दृष्ट्या कुछ दुश्मनी की बात सामने आ रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. छापेमारी की जा रही है."- मोहिबुल्लाह अंसारी,सिटी एसपी
मृतक की हैं दो बेटियां: परिजनों ने बताया कि युवक के पिता की मौत तब हो गई थी, जब वह मात्र चार साल के थे. करीब नौ साल पहले उनकी शादी वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. दंपती की दो बेटियां हैं, जिनकी उम्र लगभग पांच और सात वर्ष है. घटना के बाद पत्नी दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल गई थी. सदर अस्पताल में उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे पानी भी चढ़ाया गया.
पहले भी हो चुका था हमला: परिजनों का यह भी आरोप है कि इससे पहले भी मनोज पर हमला करने की कोशिश हो चुकी थी, जिससे परिवार पहले से डरा हुआ था. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
ये भी पढ़ें
मोबाइल के झगड़े में बड़ा भाई बना हैवान, गले दबाकर की छोटे भाई की हत्या
बिहार में खून के बदले खून! 20-25 लोग उठा ले गए और होटल में कर दी देवर की हत्या
कचरे के बीच लाल रंग की ट्रॉली बैग में मिली लड़की की लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका