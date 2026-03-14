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होमवर्क पूरा ना करने पर स्कूल में बेरहमी से पिटाई का आरोप, मामला दर्ज, जांच जारी

परिजनों ने बताया कि उनके बच्चे चौथी कक्षा में पढ़ते हैं. 11 मार्च को होमवर्क पूरा न होने के कारण बच्चों को मुर्गा बनाकर प्लास्टिक के डंडे से बेरहमी से पिटाई की. इससे दोनों बच्चों के शरीर पर डंडे की चोट के निशान आज भी बने हुए हैं. एक बच्चे के पिता ने बताया कि 13 मार्च से बच्चों की वार्षिक परीक्षा शुरू हो चुकी है. जब बच्चे को स्कूल में परीक्षा देने के लिए भेजा गया तो परीक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया.

एसएचओ ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि परिजनों ने बताया कि दोनों बच्चों का होमवर्क पूरा नहीं होने के कारण 11 मार्च को स्कूल में उनकी बेरहमी से पिटाई की गई. वहीं, 13 मार्च से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षा में भी बच्चों को नहीं बैठने दिया गया. बच्चों को यह भी धमकी दी गई कि यदि उन्होंने इस बारे में घर पर बताया तो उनकी फिर से पिटाई की जाएगी. एक बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण उसका इलाज सूरतगढ़ के एक अस्पताल में चल रहा है.

अनूपगढ़: निकटवर्ती गांव 71 जीबी के एक निजी स्कूल प्रशासन पर दो बच्चों की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है. इस संबंध में दोनों बच्चों के परिजनों ने स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर मामला दर्ज करवाया है.

सुनिए क्या बोले अधिकारी (ETV Bharat Anupgarh)

स्कूल प्रशासन ने कहा कि अगर बच्चों की फीस जमा नहीं होती तो वह उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने देंगे. परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चों को धक्के देकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, जबकि उनके बच्चे की सिर्फ 8 हजार फीस बकाया है. उन्होंने बताया कि उनका बेटा केवल 10 वर्ष का है और जब उसे डंडे से पीटा गया तो उसकी हालत काफी नाजुक हो गई थी. इस कारण वह अपने बेटे को रामसिंहपुर के राजकीय प्राथमिक अस्पताल ले गए. हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसे वहां से सूरतगढ़ रेफर कर दिया गया. रामसिंहपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी.

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दूसरे बच्चे की मां ने बताया कि 11 मार्च को जब उनका बेटा घर आया तो आते ही रोने लग गया. जब उन्होंने रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पैर में काफी दर्द है. बच्चे की मां ने बताया कि जब उसने बच्चे के पैर को देखा तो उस पर डंडों के निशान थे और अन्य जगह पर भी चोट के गहरे निशान थे. बच्चे की मां ने बताया कि इस घटना के बाद उसके बेटे को तेज बुखार हो गया, जिसके चलते उसे अस्पताल ले जाना पड़ा.

बीईईओ बोले- मान्यता रद्द करने के लिए डीईओ को लिखेंगे: अनूपगढ़ के ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) गुरचरण सिंह ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है. इस कारण वे स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को पत्र लिखेंगे. एसएचओ जांगिड़ ने बताया कि बच्चों के पिता ने लिखित शिकायत दी है. घटना 11 मार्च की बताई जा रही है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जांच के दौरान अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.