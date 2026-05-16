JLN में दलाली! रेफर होकर आए मरीज को भेजा निजी अस्पताल, वार्ड बॉय और एंबुलेंस चालक पर सांठ-गांठ का आरोप
परिजनों का आरोप है कि हादसे में घायल युवक की मौत के बावजूद उसे वेंटिलेटर पर कई घंटों तक रखा गया और पैसे वसूले गए.
Published : May 16, 2026 at 6:50 PM IST
अजमेर: जिले के केकड़ी कस्बे में 14 मई को देर शाम सड़क हादसे का शिकार हुए युवक गोविंद महावर की मौत के बाद परिजनों ने अजमेर के JLN अस्पताल में हंगामा कर दिया. केकड़ी से रेफर किए गए युवक को उसी रात JLN लाया गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि यहां वार्ड बॉय और एंबुलेंस चालक ने सांठ-गांठ कर उन्हें बरगलाकर प्राइवेट अस्पताल भेज दिया. वहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई.
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि प्राइवेट अस्पताल में युवक का मौत के बावजूद उसे वेंटिलेटर पर कई घंटों तक रखा गया. विरोध के बाद शनिवार को शव लेकर वे JLN अस्पताल पहुंचे और अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे के नाम लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
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एसी की वजह से ठंडा है शरीर: केकड़ी में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल गोविंद को स्थानीय सरकारी अस्पताल से JLN अस्पताल रेफर किया गया था. मां मधु महावर ने बताया कि बेटा 14 मई को काम से कादेड़ा गया था. वापसी में बाइक दुर्घटना हो गई. देर शाम किसी अनजान व्यक्ति के फोन से हादसे की सूचना मिली. केकड़ी अस्पताल से रात में एंबुलेंस से JLN पहुंचने पर वार्ड बॉय और उसके साथियों ने बेहतर इलाज का झांसा देकर प्राइवेट अस्पताल भेज दिया. वहां इलाज शुरू करने से पहले ही 30 हजार रुपये वसूल लिए गए.
परिजनों का आरोप है कि गोविंद को वेंटिलेटर पर रखा गया. अगले दिन भी उसकी हालत नहीं सुधरी. परिजनों को मिलने तक नहीं दिया गया. मधु महावर ने बताया कि जब उन्होंने खुद अंदर जाकर देखा तो बेटे का शरीर ठंडा पड़ चुका था. अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि “एयर कंडीशनर की वजह से शरीर ठंडा लग रहा है, आप निश्चिंत रहें, गोविंद ठीक है.”
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दलाली के चक्कर में जिंदगी से खिलवाड़: परिजन उमा पाराशर ने बताया कि मौत की जानकारी होने के बाद शव ले जाने को कहा तो प्राइवेट अस्पताल ने 51 हजार रुपये और मांगे. विरोध के बाद एंबुलेंस से शव JLN अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने गोविंद को मृत घोषित कर दिया. परिजनों का आरोप है कि JLN अस्पताल के वार्ड बॉय और एंबुलेंस चालक ने दलाली के चक्कर में युवक की जान से खिलवाड़ किया. समय पर उचित इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई. उन्होंने अस्पताल प्रशासन को शिकायत सौंपी है जिसमें दलाली रोकने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है.
अस्पताल प्रशासन का बयान: अजमेर जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉ अरविंद खरे ने बताया कि जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित ठेका फर्म को कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिस पर ठेका फर्म ने आपातकालीन वार्ड में लगे सुपरवाइजर, ट्रॉली मेन और वार्ड बॉय समेत 5 कर्मचारियों को काम से दिया गया है. उन्होंने बताया कि मामले में जांच भी की जा रही है.
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