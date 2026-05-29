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'नौकरी बचानी है तो 40 हजार रुपये दो', JNU में सुरक्षा गार्डों से नौकरी जारी रखने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कार्यरत संविदा सुरक्षा गार्डों से नौकरी जारी रखने के बदले 40 हजार रुपये तक की रिश्वत मांगे जाने का गंभीर मामला सामने आया है.

ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (AICCTU) ने इस मामले को लेकर JNU प्रशासन और नई सुरक्षा कंपनी के खिलाफ डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर और कुलपति से शिकायत की है. यूनियन का आरोप है कि नई सुरक्षा कंपनी द्वारा गार्डों पर दबाव बनाया जा रहा है कि यदि उन्हें JNU में आगे भी काम करना है तो उन्हें पैसे देने होंगे. इस मामले को लेकर करीब 370 सुरक्षा गार्डों ने हस्ताक्षरित शिकायत पत्र JNU रजिस्ट्रार को भी सौंपा है.

'नौकरी बचानी है तो 40 हजार रुपये दो'

AICCTU के अनुसार JNU में वर्षों से काम कर रहे सुरक्षा गार्डों को बताया गया कि नई कंपनी के तहत नौकरी जारी रखने के लिए उन्हें अपने दस्तावेजों के साथ 40 हजार रुपये जमा कराने होंगे. गार्डों का कहना है कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने उन्हें आधिकारिक कार्यालय के बजाय कटवारिया सराय में दस्तावेज जमा करने के लिए बुलाया. इससे कर्मचारियों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया. शिकायत में कहा गया है कि गरीब और संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे अवैध वसूली की जा रही है.



10 से 12 साल से काम कर रहे हैं कई गार्ड

यूनियन के मुताबिक प्रभावित सुरक्षा गार्डों में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 10 से 12 वर्षों से लगातार JNU में काम कर रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें स्थायी नौकरी नहीं दी गई और हर बार ठेकेदार बदलने पर उनकी नौकरी असुरक्षित हो जाती है. गार्डों का कहना है कि वह कम वेतन में परिवार चलाते हैं और ऐसे में इतनी बड़ी रकम देना उनके लिए संभव नहीं है.

शिकायत पत्र में कर्मचारियों ने लिखा कि बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और बढ़ती महंगाई के बीच पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि नए ठेकेदार द्वारा मांगी जा रही राशि पर तुरंत रोक लगाई जाए और कर्मचारियों का पंजीकरण JNU परिसर में पारदर्शी तरीके से कराया जाए.



पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

AICCTU ने कहा कि यह JNU में इस तरह का पहला मामला नहीं है. सितंबर 2025 में भी सफाई कर्मचारियों से नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया था. उस समय आरोप लगा था कि कुछ अधिकारियों और ठेकेदार कंपनी से जुड़े लोगों ने सफाई कर्मचारियों से 50 हजार रुपये तक मांगे थे.

यूनियन का आरोप है कि उस मामले में भी JNU प्रशासन को शिकायत दी गई थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके अलावा पहले की कंपनी पर भी मेस कर्मचारियों और दफ्तर कर्मचारियों से पैसे मांगने का आरोप लगा था. यूनियन का कहना है कि उस समय कर्मचारियों के विरोध के कारण वसूली की कोशिशों को रोका जा सका था.



JNU प्रशासन पर गंभीर आरोप