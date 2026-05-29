'नौकरी बचानी है तो 40 हजार रुपये दो', JNU में सुरक्षा गार्डों से नौकरी जारी रखने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप
JNU में सुरक्षा गार्डों से नौकरी के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है, AICCTU ने श्रम आयुक्त से शिकायत की है.
Published : May 29, 2026 at 7:49 AM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कार्यरत संविदा सुरक्षा गार्डों से नौकरी जारी रखने के बदले 40 हजार रुपये तक की रिश्वत मांगे जाने का गंभीर मामला सामने आया है.
ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (AICCTU) ने इस मामले को लेकर JNU प्रशासन और नई सुरक्षा कंपनी के खिलाफ डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर और कुलपति से शिकायत की है. यूनियन का आरोप है कि नई सुरक्षा कंपनी द्वारा गार्डों पर दबाव बनाया जा रहा है कि यदि उन्हें JNU में आगे भी काम करना है तो उन्हें पैसे देने होंगे. इस मामले को लेकर करीब 370 सुरक्षा गार्डों ने हस्ताक्षरित शिकायत पत्र JNU रजिस्ट्रार को भी सौंपा है.
'नौकरी बचानी है तो 40 हजार रुपये दो'
AICCTU के अनुसार JNU में वर्षों से काम कर रहे सुरक्षा गार्डों को बताया गया कि नई कंपनी के तहत नौकरी जारी रखने के लिए उन्हें अपने दस्तावेजों के साथ 40 हजार रुपये जमा कराने होंगे. गार्डों का कहना है कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने उन्हें आधिकारिक कार्यालय के बजाय कटवारिया सराय में दस्तावेज जमा करने के लिए बुलाया. इससे कर्मचारियों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया. शिकायत में कहा गया है कि गरीब और संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे अवैध वसूली की जा रही है.
10 से 12 साल से काम कर रहे हैं कई गार्ड
यूनियन के मुताबिक प्रभावित सुरक्षा गार्डों में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 10 से 12 वर्षों से लगातार JNU में काम कर रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें स्थायी नौकरी नहीं दी गई और हर बार ठेकेदार बदलने पर उनकी नौकरी असुरक्षित हो जाती है. गार्डों का कहना है कि वह कम वेतन में परिवार चलाते हैं और ऐसे में इतनी बड़ी रकम देना उनके लिए संभव नहीं है.
शिकायत पत्र में कर्मचारियों ने लिखा कि बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और बढ़ती महंगाई के बीच पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि नए ठेकेदार द्वारा मांगी जा रही राशि पर तुरंत रोक लगाई जाए और कर्मचारियों का पंजीकरण JNU परिसर में पारदर्शी तरीके से कराया जाए.
पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
AICCTU ने कहा कि यह JNU में इस तरह का पहला मामला नहीं है. सितंबर 2025 में भी सफाई कर्मचारियों से नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया था. उस समय आरोप लगा था कि कुछ अधिकारियों और ठेकेदार कंपनी से जुड़े लोगों ने सफाई कर्मचारियों से 50 हजार रुपये तक मांगे थे.
यूनियन का आरोप है कि उस मामले में भी JNU प्रशासन को शिकायत दी गई थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके अलावा पहले की कंपनी पर भी मेस कर्मचारियों और दफ्तर कर्मचारियों से पैसे मांगने का आरोप लगा था. यूनियन का कहना है कि उस समय कर्मचारियों के विरोध के कारण वसूली की कोशिशों को रोका जा सका था.
JNU प्रशासन पर गंभीर आरोप
AICCTU ने JNU प्रशासन पर संविदा व्यवस्था के जरिए कर्मचारियों का शोषण बढ़ाने का आरोप लगाया है. यूनियन ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन कर्मचारियों को सुरक्षा देने के बजाय निजी ठेकेदारों को खुली छूट दे रहा है. यूनियन ने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रशासन के दौरान विश्वविद्यालय में ठेका कंपनियों का दबदबा बढ़ा है और गरीब कर्मचारियों को नौकरी बचाने के लिए रिश्वत देने पर मजबूर किया जा रहा है.
AICCTU की दिल्ली उपाध्यक्ष सुचेता डे ने कहा कि एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार और श्रमिक शोषण का केंद्र नहीं बनने दिया जा सकता. उन्होंने कहा कि प्रशासन को ठेकेदारों के साथ मिलकर काम करने के बजाय कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए.
'समान काम का समान वेतन' आदेश अब तक लागू नहीं
यूनियन ने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2018 में डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के कार्यालय ने JNU को “समान काम के लिए समान वेतन” लागू करने का निर्देश दिया था. हालांकि AICCTU का कहना है कि आज तक इस आदेश को पूरी तरह लागू नहीं किया गया. इसी कारण कर्मचारियों और यूनियन को दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी रखनी पड़ रही है.
यूनियन की प्रमुख मांगें
AICCTU ने प्रशासन और श्रम विभाग से कई मांगें रखी हैं. इनमें JNU अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, सभी मौजूदा सुरक्षा गार्डों की नौकरी सुरक्षित रखना, दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया JNU परिसर में पारदर्शी तरीके से कराना, विश्वविद्यालय के अंदर ठेकेदार और अधिकारियों के कथित भ्रष्ट नेटवर्क की जांच और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और श्रमिक सुरक्षा लागू करने की मांग शामिल है.
गार्डों से 40 हजार रुपये मांगना खुला शोषण-JNUSU
जेएनयू छात्रसंघ (JNUSU) अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने सुरक्षा गार्डों से नौकरी जारी रखने के नाम पर पैसे मांगने के आरोप को गंभीर बताते हुए JNU प्रशासन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नई कंपनी आने के साथ ही गार्डों से 40 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं, जबकि यह कर्मचारी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अदिति मिश्रा ने आरोप लगाया कि यह हर साल होने वाला “शोषण का खेल” बन चुका है. उन्होंने कहा कि पहले कंपनी पर गार्डों के पैसे रोकने का आरोप लगा था, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने लेबर कोर्ट में लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की. इसके बाद दूसरी कंपनी पर भी नए और पुराने गार्डों से पैसे लेने के आरोप लगे. उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में गरीब मजदूरों पर इस तरह का आर्थिक बोझ डालना अन्याय है. JNUSU ने गार्डों के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि छात्रसंघ उनके साथ मजबूती से खड़ा है.
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