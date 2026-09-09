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डीडवाना विधायक यूनुस खान को वोट देने से रोकने एवं धक्का-मुक्की का आरोप, धरने पर बैठे...

यूनुस खान की चेतावनी, जब तक एसपी बूथ पर नहीं आएंगे और FIR दर्ज नहीं करेंगे, तब तक मतदान नहीं करेंगे. जानिए पूरा मामला...

Police officer speaking with MLA Yunus Khan in Didwana.
डीडवाना में एमएलए यूनुस खान से बात करते पुलिस अधिकारी (Photo: Local Person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
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कुचामन सिटी: डीडवाना नगर परिषद के मतदान के दौरान बुधवार को उस समय हंगामा हो गया, जब कुछ लोग पूर्व मंत्री एवं निर्दलीय विधायक यूनुस खान से उलझ गए. इससे हंगामा हो गया. यूनुस उस समय अपने परिवार के साथ मतदान करने बूथ पर आए थे. हंगामे के चलते पोलिंग बूथ पर आधा घंटे मतदान रूका रहा. घटना के विरोध में विधायक यूनुस खान धरने पर बैठ गए. इस बीच, मौके पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया.

निकाय चुनाव के दौरान डीडवाना के वार्ड नंबर 11 के एक बूथ पर विधायक यूनुस खान अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे. इसी दौरान कुछ लोग बूथ में घुस आए और विधायक यूनुस से उलझ पड़े. मामला इतना बढ़ गया कि यूनुस और उनके समर्थकों के साथ बूथ में घुसे लोगों के बीच जमकर बहस और हंगामा हुआ. हंगामे के कारण आधे घंटे मतदान बाधित हुआ. पुलिस और प्रशासन के रोकने के बावजूद दोनों पक्ष एक दूसरे से बार-बार भिड़ते रहे. इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, वृत्ताधिकारी उमेश गुप्ता एवं थाना प्रभारी मोहन सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला. पुलिस ने पुलिस जाप्ता बुलाकर तैनात किया. इस दौरान पुलिस ने सभी लोगों को बूथ से बाहर निकाल दिया. बूथ के 200 मीटर की दूरी तक मौजूद लोगों को भी हटा दिया गया.

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आईडी कार्ड छीना: विधायक यूनुस खान ने खुद पर हमले का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वे इस मतदान केंद्र के मतदाता हैं, इसीलिए अपनी पत्नी, बेटे, बेटी और अन्य परिजनों के साथ मतदान करने पहुंचे थे. इसी दौरान कुछ अनाधिकृत व्यक्ति अंदर घुसे और उनके आईडी कार्ड छीन लिए. यूनुस ने खुद के साथ धक्का मुक्की कर मतदान करने से रोकने का आरोप लगाया. उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक चेतन डूडी एवं भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा पर मिलीभगत का आरोप लगाया.

भाजपा और कांग्रेस एक: यूनुस खान ने कहा कि डीडवाना में भाजपा और कांग्रेस एक हो गई हैं. दोनों मिलकर तीन बार के चुने विधायक को मतदान से रोक रहे हैं. उन्होंने इसकी शिकायत एसपी से की एवं बूथ में अनाधिकृत घुसे लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें व परिवार को पुलिस सुरक्षा में मतदान कराने की मांग की. इस मांग को लेकर यूनुस बूथ से कुछ दूरी पर अपने परिवार सहित धरने पर भी बैठ गए. उनका कहना था, जब तक एसपी खुद बूथ पर नहीं आएंगे और उनकी FIR दर्ज नहीं करेंगे, तब तक वह और परिवार मतदान नहीं करेगा.

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DIDWANA MUNICIPAL COUNCIL
SCUFFLE WITH MLA YUNUS KHAN
TWO ACCUSED DETAINED
MLA YUNUS SITTING ON DHARNA
UPROAR DURING VOTING IN DIDWANA

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