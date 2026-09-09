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डीडवाना विधायक यूनुस खान को वोट देने से रोकने एवं धक्का-मुक्की का आरोप, धरने पर बैठे...

डीडवाना में एमएलए यूनुस खान से बात करते पुलिस अधिकारी ( Photo: Local Person )

कुचामन सिटी: डीडवाना नगर परिषद के मतदान के दौरान बुधवार को उस समय हंगामा हो गया, जब कुछ लोग पूर्व मंत्री एवं निर्दलीय विधायक यूनुस खान से उलझ गए. इससे हंगामा हो गया. यूनुस उस समय अपने परिवार के साथ मतदान करने बूथ पर आए थे. हंगामे के चलते पोलिंग बूथ पर आधा घंटे मतदान रूका रहा. घटना के विरोध में विधायक यूनुस खान धरने पर बैठ गए. इस बीच, मौके पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया. निकाय चुनाव के दौरान डीडवाना के वार्ड नंबर 11 के एक बूथ पर विधायक यूनुस खान अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे. इसी दौरान कुछ लोग बूथ में घुस आए और विधायक यूनुस से उलझ पड़े. मामला इतना बढ़ गया कि यूनुस और उनके समर्थकों के साथ बूथ में घुसे लोगों के बीच जमकर बहस और हंगामा हुआ. हंगामे के कारण आधे घंटे मतदान बाधित हुआ. पुलिस और प्रशासन के रोकने के बावजूद दोनों पक्ष एक दूसरे से बार-बार भिड़ते रहे. इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, वृत्ताधिकारी उमेश गुप्ता एवं थाना प्रभारी मोहन सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला. पुलिस ने पुलिस जाप्ता बुलाकर तैनात किया. इस दौरान पुलिस ने सभी लोगों को बूथ से बाहर निकाल दिया. बूथ के 200 मीटर की दूरी तक मौजूद लोगों को भी हटा दिया गया. पढ़ें: बाड़मेर: वार्ड 13 के मतदान केंद्र पर बवाल, पुलिस ने लोगों को घरों में धकेला, धमकी देने का आरोप