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हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के शौचालय में मासूम से दुष्कर्म का प्रयास, दरवाजा तोड़कर बचाई जान, आरोपी गिरफ्तार

हरिद्वार: रेलवे स्टेशन के टिकट घर स्थित महिला शौचालय में साढ़े चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया. बच्ची की चीख पुकार से मौके पर हड़कंप मच गया. आसपास मौजूद लोगों ने दरवाजा तोड़कर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला. इस बीच आरोपी चकमा देकर भाग निकला, लेकिन जीआरपी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

एसपी जीआरपी अरुणा भारती के मुताबिक मध्य प्रदेश निवासी एक परिवार तीर्थ यात्रा के बाद हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था. परिवार के साथ उनकी साढ़े चार साल की बेटी भी थी. इसी बीच बच्ची शौचालय जाने की बात कहने लगी तो पिता ने उसे शौचालय भेज दिया. शौचालय के पास पहले से ही एक युवक मौजूद था. जैसी ही बच्ची शौचालय के अंदर गई तभी वहां मौजूद युवक ने उसे अंदर बंद कर लिया. आरोपी युवक ने बच्ची के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की. बच्ची ने युवक की हरकतों का विरोध किया और चीखने चिल्लाने लगी.

बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे. लोगों ने दरवाजा खोला तो, शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद मिला. देर न करते हुए हुए लोगों ने लोगों ने दरवाजे को तोड़ दिया. दरवाजा खुला तो शौचालय के अंदर युवक बच्ची को पकड़े हुए मिला. लोगों ने बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस भी मौके पर पहुंची. हरिद्वार जीआरपी थाना प्रभारी बिपिन चंद्र पाठक के नेतृत्व में टीम ने स्टेशन परिसर और आसपास के इलाकों में घेराबंदी कर दी. कुछ ही घंटों में स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपी को रेलवे स्टेशन परिसर से ही दबोच लिया. आरोपी की पहचान निवासी सिंगेरा रसमल्ला, थाना मरदाहा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई.