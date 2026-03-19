ETV Bharat / state

'बिहार सरकार' लिखी गाड़ी से अपहरण का आरोप, पीड़ित टोटो ड्राइवर ने बतायी आपबीती

शेखपुरा से सामने आई एक घटना हैरान करने वाली है. एक सरकारी अधिकारी पर बीच सड़क गुंडागर्दी और अपहरण का आरोप लगा है. पढ़ें

Abduction by Bihar Govt vehicle
शेखपुरा के BPRO पर गंभीर आरोप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 19, 2026 at 7:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले के टाउन थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास से बिहार सरकार लिखी गाड़ी से टोटो चालक के कथित अपहरण का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि टोटो और कार के बीच हुई टक्कर के बाद कार सवार, जो खुद को बीपीआरओ अधिकारी बता रहा था, ने टोटो चालक की जमकर पिटाई की और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर मौके से फरार हो गया.

शेखपुरा के BPRO पर गंभीर आरोप: घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. यातायात पुलिस के सिपाही मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे घटना की जानकारी यातायात थानाध्यक्ष सदाशिव साहा को दिया. यातायात थानेदार ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए क‌ई थानों को फोन कर नाकाबंदी कर वाहन जांच करने को कहा. गनीमत यह रही की कुछ ही देर के बाद यातायात पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया और थाना ले आयी.

BPRO पर आरोप (ETV Bharat)

गुंडागर्दी और अपहरण का आरोप: मामला गुरूवार के दिन का है. पीड़ित का आरोप है कि चांदनी चौक और कटरा चौक के बीच टोटो और कार की टक्कर हुई. इसी बीच कथित तौर पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अभिषेक आनंद गाड़ी से निकले और टोटो चालक को जबरन गाड़ी पर बैठाकर ले गए.

टोटो चालक सकुशल बरामद: यातायात पुलिस के सिपाही के सूचना पर एक्टिव हुए यातायात थानाध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई थाने को फोन करवाया और नाकेबंदी करने को कहा. इसके बाद कई थाना क्षेत्रों में नाकेबंदी कर जांच शुरू कर दी गई. बाद में यातायात पुलिस ने ही वाहन को और उसमं बैठे ड्राइवर और टोटो चालक को मेंहुस मोड़ के पास से बरामद कर लिया.

पीड़ित का बयान: पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले आयी. पीड़ित टोटो चालक की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के बाजीदपुर गांव निवासी मोहम्मद छोटु के रूप में हुई है. पीड़ित छोटू ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि फोर व्हीलर में सवार दो लोगों ने मारते पीटते हुए जबरन मुझे गाड़ी में बैठा लिया.

"मैं उनको मोड़ की तरफ ले आया. उतने ही देर में ट्रैफिक थाने के पुलिस हम लोगों के पास पहुंची और दोनों को थाने ले आई."- मोहम्मद छोटु, पीड़ित टोटो चालक

थानाध्यक्ष का बयान: यातायात थाना अध्यक्ष सदाशिव कुमार साहा ने बताया कि संज्ञान में आने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन थाने को सूचना दी गई और नाकेबंदी करने के लिए कहा गया. बाद में उस वाहन को मेहुस मोड़ के पास से बरामद कर लिया गया है.

"कटरा चौक में एक टोटो और फोर व्हीलर में टक्कर हुई थी. मेंहुस मोड़ पर गाड़ी पकड़ायी. थाना लाया गया है. टोटो ड्राइवर और कार ड्राइवर के बीच वाद विवाद का मामला है. मामले की जांच की जा रही है."- सदाशिव कुमार साहा, यातायात थानाध्यक्ष

जांच के नाम पर दोनों वाहनों को छोड़ा: पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है. गंभीर अपराध होने के बावजूद जांच के नाम पर दोनों वाहनों को थाने से बगैर कारवाई किए दो घंटे के भीतर छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है.

ये भी पढ़ें

बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षक और रसोइया का अपहरण, महिला को रास्ते में छोड़ा

पटना में प्यार के नाम पर नाबालिग का अपहरण, अवैध ऑपरेशन और नवजात बेटी की तस्करी.. तीन गिरफ्तार

TAGGED:

SHIEKHPURA NEWS
BPRO ABHISHEK ANAND
बीपीआरओ अभिषेक आनंद
SHEIKHPURA POLICE
ABDUCTION BY BIHAR GOVT VEHICLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.