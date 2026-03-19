ETV Bharat / state

'बिहार सरकार' लिखी गाड़ी से अपहरण का आरोप, पीड़ित टोटो ड्राइवर ने बतायी आपबीती

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले के टाउन थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास से बिहार सरकार लिखी गाड़ी से टोटो चालक के कथित अपहरण का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि टोटो और कार के बीच हुई टक्कर के बाद कार सवार, जो खुद को बीपीआरओ अधिकारी बता रहा था, ने टोटो चालक की जमकर पिटाई की और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर मौके से फरार हो गया.

शेखपुरा के BPRO पर गंभीर आरोप: घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. यातायात पुलिस के सिपाही मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे घटना की जानकारी यातायात थानाध्यक्ष सदाशिव साहा को दिया. यातायात थानेदार ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए क‌ई थानों को फोन कर नाकाबंदी कर वाहन जांच करने को कहा. गनीमत यह रही की कुछ ही देर के बाद यातायात पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया और थाना ले आयी.

BPRO पर आरोप (ETV Bharat)

गुंडागर्दी और अपहरण का आरोप: मामला गुरूवार के दिन का है. पीड़ित का आरोप है कि चांदनी चौक और कटरा चौक के बीच टोटो और कार की टक्कर हुई. इसी बीच कथित तौर पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अभिषेक आनंद गाड़ी से निकले और टोटो चालक को जबरन गाड़ी पर बैठाकर ले गए.

टोटो चालक सकुशल बरामद: यातायात पुलिस के सिपाही के सूचना पर एक्टिव हुए यातायात थानाध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई थाने को फोन करवाया और नाकेबंदी करने को कहा. इसके बाद कई थाना क्षेत्रों में नाकेबंदी कर जांच शुरू कर दी गई. बाद में यातायात पुलिस ने ही वाहन को और उसमं बैठे ड्राइवर और टोटो चालक को मेंहुस मोड़ के पास से बरामद कर लिया.

पीड़ित का बयान: पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले आयी. पीड़ित टोटो चालक की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के बाजीदपुर गांव निवासी मोहम्मद छोटु के रूप में हुई है. पीड़ित छोटू ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि फोर व्हीलर में सवार दो लोगों ने मारते पीटते हुए जबरन मुझे गाड़ी में बैठा लिया.