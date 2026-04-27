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भिवाड़ी में थाने लाकर नाबालिग से मारपीट का आरोप, लोगों ने धरना दिया तब एसएचओ समेत 4 लोगों पर एफआईआर

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, भिवाड़ी ( ETV Bharat Alwar )