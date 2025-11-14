लखनऊ में किन्नर से मारपीट; छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने का आरोप, FIR दर्ज
थाना प्रभारी बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.
ETV Bharat Uttar Pradesh
November 14, 2025
Updated : November 14, 2025 at 11:12 PM IST
लखनऊ : गोसाईंगंज कोतवाली क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. 'नेग' लेने गई एक किन्नर और उनके सहयोगियों ने छेड़छाड़, मारपीट और कपड़े फाड़ने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्जकर जांच शुरू कर दी है.
थाना प्रभारी बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मेराजुद्दीन, दो नामजद समेत कुछ अज्ञात लड़कों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.
क्या है पूरा मामला? : शिकायत के मुताबिक, गोसाईंगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक के निकाह की नेग लेने के लिए किन्नर अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचीं थीं. आरोप है कि इसी दौरान मेराजुद्दीन समेत तीन-चार लड़के वहां आ गए. आरोप है कि आरोपियों ने आते ही किन्नर और उनके सहयोगियों को अपशब्द कहे और उन्हें जबरन एक कमरे में धकेल कर बंधक बना लिया.
बंधक बनाकर पीटने का भी आरोप लगाया : आरोप है कि बंधक बनाने के बाद किन्नरों को बुरी तरह पीटा. उन्होंने गलत तरीके से छेड़छाड़ करने और कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि मारपीट के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया गया. घटना के बाद पीड़ित किन्नरों ने गोसाईंगंज थाने पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक को लिखित शिकायत दी. थाना प्रभारी ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.
