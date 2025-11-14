Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

लखनऊ में किन्नर से मारपीट; छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने का आरोप, FIR दर्ज

थाना प्रभारी बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

गोसाईंगंज कोतवाली
गोसाईंगंज कोतवाली (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 11:03 PM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 11:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : गोसाईंगंज कोतवाली क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. 'नेग' लेने गई एक किन्नर और उनके सहयोगियों ने छेड़छाड़, मारपीट और कपड़े फाड़ने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्जकर जांच शुरू कर दी है.

थाना प्रभारी बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मेराजुद्दीन, दो नामजद समेत कुछ अज्ञात लड़कों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

क्या है पूरा मामला? : शिकायत के मुताबिक, गोसाईंगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक के निकाह की नेग लेने के लिए किन्नर अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचीं थीं. आरोप है कि इसी दौरान मेराजुद्दीन समेत तीन-चार लड़के वहां आ गए. आरोप है कि आरोपियों ने आते ही किन्नर और उनके सहयोगियों को अपशब्द कहे और उन्हें जबरन एक कमरे में धकेल कर बंधक बना लिया.



बंधक बनाकर पीटने का भी आरोप लगाया : आरोप है कि बंधक बनाने के बाद किन्नरों को बुरी तरह पीटा. उन्होंने गलत तरीके से छेड़छाड़ करने और कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि मारपीट के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया गया. घटना के बाद पीड़ित किन्नरों ने गोसाईंगंज थाने पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक को लिखित शिकायत दी. थाना प्रभारी ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : उन्नाव में राजस्व वसूली करने गए बिजली कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, बाल पकड़कर घसीटा, मोबाइल फोन छीना, पुलिस ने बचाया

Last Updated : November 14, 2025 at 11:12 PM IST

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
TRANSGENDER BEATEN UP IN LUCKNOW
LUCKNOW POLICE
UP CRIME NEWS
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.