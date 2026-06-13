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बूंदी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का आरोप, तीन जूनियर को पीटा, एक अस्पताल में भर्ती

आरोप है कि 20 से 25 छात्रों ने जूनियर से मारपीट की. बचाने आए छात्रों से हाथापाई की. कुछ छात्रों के कपड़े फाड़ दिए.

RAGGING AT BUNDI MEDICAL COLLEGE
हिंडौली थाना, बूंदी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 13, 2026 at 6:59 PM IST

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बूंदी: बूंदी मेडिकल कॉलेज में शनिवार को छात्रों से मारपीट और रैगिंग के आरोप से माहौल गरमा गया. जूनियर छात्रों ने सीनियर्स पर रैगिंग लेने और विरोध पर मारपीट तथा सोशल बॉयकाट के गंभीर आरोप लगाए. मारपीट में घायल एक छात्र जिला अस्पताल में भर्ती है. दो अन्य स्टूडेंट्स से भी मारपीट और अभद्र व्यवहार की बात सामने आई है. सूचना पर हिंडौली पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़ित छात्रों के बयान दर्ज कर जांच शुरू की. वहीं कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग की घटना की पुष्टि नहीं की.

तीन छात्रों से मारपीट: हिंडौली थाने के सहायक उप निरीक्षक मणिराज मीणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची. प्रारंभिक जानकारी में तीन छात्रों से मारपीट की बात सामने आई है. पीड़ित छात्रों के बयान और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. संबंधित छात्रों से भी पूछताछ करेंगे. कॉलेज प्रशासन की ओर से भी आंतरिक जांच की तैयारी है.

बूंदी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का आरोप (ETV Bharat Bundi)

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दो गुटों में विवाद: मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. राहुल चंदेल ने कहा कि कॉलेज में रैगिंग जैसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है. छात्रों के दो गुटों में विवाद हुआ था. इसकी सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मियों को मौके पर भेजकर मामला शांत करा दिया था. बाद में एक छात्र के घायल होने की जानकारी मिलने पर कॉलेज प्रशासन ने तत्काल अधिकारियों को जांच के लिए भेजा. पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे है. दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. भविष्य में ऐसे विवाद ना हों, इसके लिए अतिरिक्त कदम उठाएंगे.

प्रथम वर्ष से कर रहे परेशान: इधर, जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ित छात्र नीरज मीणा सवाई माधोपुर जिले के चाकरी का निवासी है और एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का छात्र है. नीरज ने आरोप लगाया कि वह जब प्रथम वर्ष में आया था, तभी से कुछ सीनियर छात्र रैगिंग करने लगे. इसकी जानकारी परिजनों को भी दी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान देने और विवाद से दूर रहने की सलाह दी. नीरज का आरोप है कि समय के साथ रैगिंग की घटनाएं बढ़ती गईं और सीनियर छात्र मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करने लगे.

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पहले साल विरोध किया तो बहिष्कार: नीरज ने आरोप लगाया कि प्रथम वर्ष में रैगिंग का विरोध किया तो द्वितीय वर्ष में उसे और आठ से 10 साथियों को कॉलेज के विभिन्न कार्यक्रमों से अलग-थलग कर दिया गया. एक तरह हमारा सामाजिक बहिष्कार किया गया. हमसे कोई बातचीत नहीं करता और लगातार मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान किया जाता रहा.नीरज ने बताया कि शनिवार दोपहर विवाद अचानक बढ़ गया. आरोप है, 20 से 25 छात्रों ने उससे मारपीट की. बचाव में आए छात्रों से भी हाथापाई की गई. कुछ छात्रों के कपड़े फाड़ दिए. नीरज के शरीर पर कई अंदरूनी चोटें हैं.

कॉलेज प्रशासन में हड़कंप: इधर, घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राहुल चंदेल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल छात्रों से घटना की जानकारी ली. अस्पताल परिसर में छात्रों और अभिभावकों की भीड़ जुट गई. छात्रों का कहना है कि यदि समय रहते शिकायतों पर एंटी रैगिंग कमेटी प्रभावी कार्रवाई करती तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती.

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रैगिंग के आरोप से गरमाया माहौल
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