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बूंदी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का आरोप, तीन जूनियर को पीटा, एक अस्पताल में भर्ती

हिंडौली थाना, बूंदी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: बूंदी मेडिकल कॉलेज में शनिवार को छात्रों से मारपीट और रैगिंग के आरोप से माहौल गरमा गया. जूनियर छात्रों ने सीनियर्स पर रैगिंग लेने और विरोध पर मारपीट तथा सोशल बॉयकाट के गंभीर आरोप लगाए. मारपीट में घायल एक छात्र जिला अस्पताल में भर्ती है. दो अन्य स्टूडेंट्स से भी मारपीट और अभद्र व्यवहार की बात सामने आई है. सूचना पर हिंडौली पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़ित छात्रों के बयान दर्ज कर जांच शुरू की. वहीं कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग की घटना की पुष्टि नहीं की. तीन छात्रों से मारपीट: हिंडौली थाने के सहायक उप निरीक्षक मणिराज मीणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची. प्रारंभिक जानकारी में तीन छात्रों से मारपीट की बात सामने आई है. पीड़ित छात्रों के बयान और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. संबंधित छात्रों से भी पूछताछ करेंगे. कॉलेज प्रशासन की ओर से भी आंतरिक जांच की तैयारी है. बूंदी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का आरोप (ETV Bharat Bundi) पढ़ें:राजस्थान विश्वविद्यालय में सामने आया रैगिंग कांड ! कार्रवाई की मांग को लेकर ABVP ने किया प्रोटेस्ट दो गुटों में विवाद: मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. राहुल चंदेल ने कहा कि कॉलेज में रैगिंग जैसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है. छात्रों के दो गुटों में विवाद हुआ था. इसकी सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मियों को मौके पर भेजकर मामला शांत करा दिया था. बाद में एक छात्र के घायल होने की जानकारी मिलने पर कॉलेज प्रशासन ने तत्काल अधिकारियों को जांच के लिए भेजा. पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे है. दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. भविष्य में ऐसे विवाद ना हों, इसके लिए अतिरिक्त कदम उठाएंगे.