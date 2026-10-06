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स्पा सेंटर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी व मारपीट का आरोप, 25-30 लोग पर मुकदमा दर्ज, हरिद्वार का मामला

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. सिडकुल थाना क्षेत्र में पेंटागन मॉल में संचालित एक स्पा सेंटर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी, मारपीट और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है. स्पा सेंटर संचालिका ने हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों समेत करीब 25 से 30 लोगों पर जबरन सेंटर में घुसने, कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का आरोप लगाया है.