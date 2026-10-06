स्पा सेंटर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी व मारपीट का आरोप, 25-30 लोग पर मुकदमा दर्ज, हरिद्वार का मामला
स्पा सेंटर संचालिका के तहरीर पर पुलिस ने 9 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2026 at 5:58 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. सिडकुल थाना क्षेत्र में पेंटागन मॉल में संचालित एक स्पा सेंटर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी, मारपीट और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है. स्पा सेंटर संचालिका ने हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों समेत करीब 25 से 30 लोगों पर जबरन सेंटर में घुसने, कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का आरोप लगाया है.
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस को दी तहरीर में स्पा सेंटर संचालिका गीता ने बताया कि वह करीब दो साल से पेंटागन मॉल में फ्लोट एंड फ्लाई नाम से स्पा सेंटर चला रही हैं. उनके अनुसार 4 अक्टूबर दोपहर करीब ढाई बजे वह चार महिला कर्मचारियों के साथ सेंटर के अंदर मौजूद थीं. इसी दौरान दीपक तालियान, भूपेंद्र सैनी, कुलदीप विश्नोई, संजय, प्रिंस, शिवम, करन, नवीन और अनूप पाल समेत करीब 25-30 लोग सेंटर के बाहर पहुंचे और दरवाजा खोलने के लिए शोर करने लगे.
आरोप है कि दरवाजा नहीं खोलने पर भीड़ ने लॉक तोड़कर स्पा सेंटर में प्रवेश किया और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए केबिनों में तोड़फोड़ की. संचालिका ने आरोप लगाया कि महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई और उन्हें जबरन केबिन से बाहर लाया गया.
विरोध करने पर कुलदीप विश्नोई पर उनके बाल खींचकर जमीन पर घसीटने का आरोप भी लगाया गया है. आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने स्पा सेंटर के अंदर दवाइयों और आपत्तिजनक सामान रखकर मोबाइल से वीडियो बनाई और महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश की.
आरोप है कि भीड़ ने महिलाओं के साथ बदसलूकी और मारपीट की. इसके अलावा सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए. जाते समय सभी को दोबारा सेंटर में दिखाई देने पर जान से मारने की धमकी दी गई. सिडकुल थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया कि स्पा सेंटर संचालिका की ओर से तहरीर दी गई है. तहरीर में कुछ लोगों पर जबरन सेंटर में घुसने, महिलाओं से अभद्रता, मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए हैं. इस मामले में नौ नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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