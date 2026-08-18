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अपर कलेक्टर पर मारपीट के आरोप, प्लेसमेंट कर्मचारियों ने की थाने में शिकायत

सूरजपुर :सूरजपुर जिले के अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा पर प्लेसमेंट कर्मचारियों के साथ मारपीट और अभद्रता करने के आरोप लगे हैं. मामले को लेकर पेजमेंट कर्मचारियों ने विश्रामपुर थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है. वहीं दूसरी ओर अपर कलेक्टर ने इस मामले को पूरी तरह से गलत बताया है. फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरु की है.

सफाई के दौरान मारपीट का आरोप

आपको बता दें कि विश्रामपुर रेलवे स्टेशन में लाइफ लाइन एक्सप्रेस पहुंची है.आयोजन को लेकर विश्रामपुर नगर पंचायत के प्लेसमेंट कर्मचारियों की ड्यूटी सड़क सुधार एवं साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में लगाई गई है.इसी दौरान कर्मचारियों ने अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है.

अपर कलेक्टर पर मारपीट के आरोप (Etv Bharat)