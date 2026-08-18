अपर कलेक्टर पर मारपीट के आरोप, प्लेसमेंट कर्मचारियों ने की थाने में शिकायत
सूरजपुर में अपर कलेक्टर पर प्लेसमेंट कर्मचारियों ने मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 18, 2026 at 5:50 PM IST
सूरजपुर :सूरजपुर जिले के अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा पर प्लेसमेंट कर्मचारियों के साथ मारपीट और अभद्रता करने के आरोप लगे हैं. मामले को लेकर पेजमेंट कर्मचारियों ने विश्रामपुर थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है. वहीं दूसरी ओर अपर कलेक्टर ने इस मामले को पूरी तरह से गलत बताया है. फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरु की है.
सफाई के दौरान मारपीट का आरोप
आपको बता दें कि विश्रामपुर रेलवे स्टेशन में लाइफ लाइन एक्सप्रेस पहुंची है.आयोजन को लेकर विश्रामपुर नगर पंचायत के प्लेसमेंट कर्मचारियों की ड्यूटी सड़क सुधार एवं साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में लगाई गई है.इसी दौरान कर्मचारियों ने अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है.
हम लोग काम कर रहे थे.इसी दौरान अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा मौके पर पहुंचे और काम को देखकर नाराज हुए.इसके बाद उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मारपीट की - आकाश सिन्हा, कर्मचारी
घटना के बाद से कर्मचारियों में आक्रोश है.उन्होंने काम बंद कर अधिकारी से शिकायत की.इसके बाद सभी कर्मचारी एकजुट होकर विश्रामपुर थाने पहुंचे और लिखित शिकायत देकर अपराध दर्ज करने की मांग की.वहीं अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा ने कर्मचारियों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया है.
मौके पर केवल साफ-सफाई और व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए थे. मारपीट या धमकी देने जैसी कोई घटना नहीं हुई- जगन्नाथ वर्मा, अपर कलेक्टर
पुलिस शिकायत मिलने पर कर रही जांच
इधर मामले में एडिशनल एसपी योगेश देवांगन ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली है और शिकायत की जांच की जा रही है.जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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