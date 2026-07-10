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आंगनबाड़ी भर्ती में लापरवाही या भ्रष्टाचार? क्या फर्जी निवास प्रमाणपत्र पर कर दी गई नियुक्ति, प्रक्रिया पर उठे सवाल

आरोप है कि एक अभ्यर्थी का चयन ऐसे निवास प्रमाणपत्र के आधार पर कर दिया गया, जांच में ही गलत पाए गए.

आंगनबाड़ी भर्ती पर सवाल.
आंगनबाड़ी भर्ती पर सवाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 2:40 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 3:28 PM IST

5 Min Read
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लखनऊ: राजधानी में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती पूरी होने के बाद अब चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में है. आरोप है कि एक अभ्यर्थी का चयन ऐसे निवास प्रमाणपत्र के आधार पर कर दिया गया, जिसके दस्तावेज विभाग की जांच में ही गलत पाए गए. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विभाग खुद एसडीएम को पत्र लिखकर निवास प्रमाणपत्र निरस्त करने की सिफारिश कर चुका है तो फिर करीब डेढ़ महीने बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है?

आंगनबाड़ी भर्ती पर सवाल. (Video Credit; ETV Bharat)

ये है शिकायत

शिकायतकर्ता रेखा देवी का कहना है कि उन्होंने 9 फरवरी 2026 को संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आवेदन किया था. इसी केंद्र पर रिचा गुप्ता पत्नी अनिकेत गुप्ता ने भी आवेदन किया था. रेखा देवी का आरोप है कि रिचा गुप्ता ने आवेदन के साथ जो निवास प्रमाणपत्र लगाया, उसमें पता 424/14-ख, महबूबगंज, चमरटोलिया, लखनऊ दर्ज है. यह इलाका अंबरगंज वार्ड में आता है, जबकि भर्ती कल्बे आबिद वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए निकाली गई थी. रेखा देवी का कहना है कि 17 सितंबर 2025 के शासनादेश के मुताबिक जिस वार्ड के केंद्र पर भर्ती होनी है, उसी वार्ड की पात्र महिला का चयन किया जा सकता है. ऐसे में दूसरे वार्ड की अभ्यर्थी का चयन कैसे कर लिया गया, यही सबसे बड़ा सवाल है.

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने कराई जांच

मामले की शिकायत मुख्यमंत्री समेत कई स्तरों पर की गई. इसके बाद बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने जांच के आदेश दिए और जांच की जिम्मेदारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सीमान्त त्रिवास्तव को सौंपी गई. जांच के लिए 15 मई 2026 को दो मुख्य सेविकाओं की समिति बनाई गई. समिति ने मौके पर जाकर जांच की और अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि रिचा गुप्ता, पत्नी अनिकेत गुप्ता नाम की कोई महिला न पहले कभी और न ही वर्तमान में मकान संख्या 424/14-ख, महबूबगंज, चमरटोलिया में रहती है. रिपोर्ट के साथ मकान मालिक का लिखित बयान और दो स्थानीय गवाहों के हस्ताक्षर भी लगाए गए.

शिकायतकर्ता रेखा देवी और उनके भाई यशवंत.
शिकायतकर्ता रेखा देवी और उनके भाई यशवंत. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीडीपीओ ने एसडीएम को लिखा पत्र

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी ने 18 मई 2026 को एसडीएम सदर को पत्र भेजकर कहा कि स्थलीय जांच में निवास प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया है, इसलिए इसे निरस्त किया जाए ताकि आगे विभागीय कार्रवाई की जा सके. लेकिन यहीं से मामला ठंडे बस्ते में चला गया. विभाग की ओर से पत्र भेजे जाने के बाद भी करीब डेढ़ महीने बीत गए है, लेकिन निवास प्रमाणपत्र निरस्त करने की कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब विभाग की जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है तो आखिर कार्रवाई में देरी किस वजह से हो रही है?

रेखा देवी का कहना है कि यदि जांच में निवास प्रमाणपत्र गलत पाया गया है तो संबंधित प्रमाणपत्र तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए और चयन प्रक्रिया की भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए, ताकि पात्र अभ्यर्थियों के साथ न्याय मिल सके.

भेजा गया शिकायती पत्र.
भेजा गया शिकायती पत्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

उठ रहे ये सवाल

इस पूरे प्रकरण ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सवालों के जवाब आखिर कौन देगा? सीडीपीओ की जांच रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित अभ्यर्थी को उस पते पर निवास करते हुए नहीं पाया गया और रिपोर्ट में मकान मालिक का बयान भी दर्ज है कि वह कभी उनके यहां नहीं रही. यदि जांच रिपोर्ट सही है तो सवाल उठता है कि राजधानी लखनऊ में निवास प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया कितनी प्रभावी है? क्या बिना वास्तविक निवास के भी किसी भी पते पर निवास प्रमाण पत्र बन सकता है? वहीं दूसरा बड़ा सवाल बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी है. क्या नियुक्ति के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों का स्वतंत्र सत्यापन या दोबारा परीक्षण नहीं कराया जाता? यदि जांच में ऐसे मामले सामने आते हैं, तो यह केवल एक अभ्यर्थी का मामला नहीं, बल्कि पूरी सत्यापन व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है.

शिकायत में ये आया सामने.
शिकायत में ये आया सामने. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं जिम्मेदार?

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रेयस कुमार का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति उपलब्ध अभिलेखों और नियमानुसार की गई है. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत तरीके से निवास प्रमाणपत्र लगाकर आवेदन करने की शिकायत मिली है तो उसकी जांच कराई जा रही है. यदि जिला प्रशासन अथवा संबंधित एसडीएम की जांच में निवास प्रमाणपत्र फर्जी पाया जाता है तो शासन के नियमों के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

शिकायत में ये आया सामने.
शिकायत में ये आया सामने. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते है एसडीएम

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग (आईसीडीएस) की ओर से निवास प्रमाण पत्र पर सवाल उठाते हुए भेजे गए पत्र के संबंध में एसडीएम सदर मनोज सिंह ने बताया कि प्रकरण की जानकारी जुटाई जा रही है. सभी तथ्यों की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से निवास प्रमाण पत्र पर सवाल उठाते हुए पत्र भेजा गया है तो उसी लेखपाल से जांच कराना उचित नहीं होगा. ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच के लिए नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी से जांच कराई जाएगी. कहा कि प्रशासन पूरे मामले की जांच करा रहा है, जल्द कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : July 10, 2026 at 3:28 PM IST

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