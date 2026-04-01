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गुजरात में ‘AAP अध्यक्ष’ की गिरफ्तारी पर सियासत गरमाई, संजय सिंह ने BJP सरकार पर साधा निशाना

गुजरात में AAP कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई का आरोप ( ETV Bharat )