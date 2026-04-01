गुजरात में ‘AAP अध्यक्ष’ की गिरफ्तारी पर सियासत गरमाई, संजय सिंह ने BJP सरकार पर साधा निशाना
AAP की बढ़ती लोकप्रियता से डर कर गुजरात की भाजपा सरकार AAP नेताओं, उम्मीदवारों एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है: संजय सिंह
Published : April 1, 2026 at 6:38 PM IST
नई दिल्ली: गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इशुदान गढ़वी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुजरात की भाजपा सरकार पर हमला बोला. सांसद संजय सिंह ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार डर और राजनीतिक दबाव में आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है. उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन महीनों में बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज कर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने इसुदान गढ़वी की गिरफ्तारी को “तानाशाही” करार दिया.
वहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए इसे हार के डर की प्रतिक्रिया बताया. केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, ''गुजरात में पिछले तीन महीनों में 145 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 160 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है. भाजपा हार के डर से “बौखला” गई है और तानाशाही पर उतर आई है. अब गुजरात का एक-एक शख़्स इनसे बदला लेगा. भाजपा का यह घमंड और अत्याचार गुजरात की जनता ही तोड़ेगी''
पिछले तीन महीनों में गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ 145 FIR हो चुकी हैं। 160 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बीजेपी सरकार गिरफ़्तार कर चुकी है। बीजेपी गुजरात में हार के डर से आम आदमी पार्टी से बुरी तरह से बौखलायी हुई है। और अब तानाशाही पर उतर आई है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 1, 2026
आज हमारे… https://t.co/gxRqNdglTy
सांसद संजय सिंह कहा कि पिछले तीन महीनों में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगभग 145 एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को जेल में प्रताड़ित किया गया. संजय सिंह ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई. जब वह शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हीं को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धारा 307 लगा दी.
गुजरात प्रदेश अध्यक्ष @isudan_gadhvi जी गुजरात की आवाज़ हैं, बीजेपी सरकार उन्हें पकड़ कर उनकी आवाज़ दबा नहीं सकती।— AAP (@AamAadmiParty) April 1, 2026
इन्होंने आदिवासी समाज के नेता चैतर वसावा जी को भी परिवार समेत गिरफ्तार किया था, किसान नेता प्रवीण राम जी को भी जेल भेजा है।
हम जेल जाने के बाद भी लड़ेंगे और ये… pic.twitter.com/rCguUVWZyN
प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी की गिरफ्तारी पर सवाल
संजय सिंह ने पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि गढ़वी एक प्रतिष्ठित नेता और पूर्व पत्रकार हैं, जो लंबे समय से जनता के मुद्दे उठा रहे हैं. अपने कार्यकर्ता की पैरवी करने गए गढ़वी को गिरफ्तार करना “दादागिरी” है. उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में केजरीवाल की रैलियों में उमड़ती भीड़ से भाजपा को अपनी हार का अंदेशा हो गया है.
गुजरात में बीजेपी की तानाशाह सरकार चल रही है —— AAP (@AamAadmiParty) April 1, 2026
👉 पिछले 3 महीनों में AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ 45 FIR दर्ज की गईं।
👉 160 AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर यातनाएँ दी गईं।
अब हमारे कार्यकर्ता दीपक कुमार को गुंडों ने मारा, और जब वह शिकायत करने पुलिस के पास गया… pic.twitter.com/YGINMfL43E
ऐतिहासिक संदर्भ से सत्ता को चेतावनी
संजय सिंह ने गुजरात के इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि मेस फीस बढ़ोतरी के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन ने सरकार को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया था. उन्होंने कहा कि जनता जब ठान लेती है तो बड़ी से बड़ी सरकार भी टिक नहीं पाती. प्रेस वार्ता में संजय सिंह ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम गिनाते हुए आरोप लगाया कि उन्हें अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. उन्होंने कहा कि यह सूची बहुत लंबी है. उन्होंने कहा कि अगर इसुदान गढ़वी और अन्य कार्यकर्ताओं को जल्द रिहा नहीं किया गया तो AAP आगे की रणनीति बनाकर बड़ा आंदोलन करेगी.
दिल्ली में कानून-व्यवस्था पर भी उठाए सवाल
प्रेस वार्ता के अंत में संजय सिंह ने दिल्ली में अपराध और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मुद्दे पर कहा कि राजधानी में अपराध बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून-व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी केंद्र को लेनी चाहिए.
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