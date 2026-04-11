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लातेहार में नियम के विरुद्ध बालू का स्टॉक, औरंगा नदी में पुल के अस्तित्व पर मंडराने लगा खतरा

लातेहार: जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत राकीकला गांव के पास स्थित औरंगा नदी के तट पर नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का स्टॉक किया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नदी का दूसरा किनारा पलामू टाइगर रिजर्व के सेंसेटिव जोन स्थित है. इस स्थान पर भी बालू डंपिंग जोन बना दिया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई योजना के लिए बन रहे चेकडैम में उपयोग के लिए उक्त बालू का स्टॉक किया गया है. बालू का उठाव अवैध रूप से नदी पर बनाए गए पुल के पास से ही किए जाने का आरोप है.

दरअसल, राकीकला गांव के निकट स्थित औरंगा नदी में सिंचाई योजना का काम हो रहा है. इसकी लागत करीब 200 करोड़ रुपए है. ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य के लिए अवैध रूप से बालू का उठाव पास के औरंगा नदी से किया जा रहा है. ग्रामीण रामलाल तिवारी ने बताया कि प्रत्येक दिन रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ट्रैक्टर से पुल के नीचे से बालू की ढुलाई आरंभ हो जाती है. इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (ईटीवी भारत)

विकास अच्छी बात, लेकिन नियम कानून से हो: ग्रामीण

ग्रामीणों ने कहा कि विकास का कार्य होना अच्छी बात है, यह होना ही चाहिए. लेकिन नियम कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आम ग्रामीण अपने घर अथवा कुआं बनाने के लिए भी बालू का उठाव करता है तो उसपर प्रशासनिक कार्रवाई हो जाती है. लेकिन यहां सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का स्टॉक अवैध रूप से किया जा रहा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

योजना के निरीक्षण के बाद जनप्रतिनिधियों ने भी जताई नाराजगी