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लातेहार में नियम के विरुद्ध बालू का स्टॉक, औरंगा नदी में पुल के अस्तित्व पर मंडराने लगा खतरा

औरंगा नदी में पुल के नीचे बालू के अवैध खनन का आरोप लगाया जा रहा है. इससे पुल को भी खतरा है.

ILLEGAL SAND MINING IN LATEHAR
पुल के नीचे से बालू उत्खनन का आरोप (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 5:07 PM IST

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लातेहार: जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत राकीकला गांव के पास स्थित औरंगा नदी के तट पर नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का स्टॉक किया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नदी का दूसरा किनारा पलामू टाइगर रिजर्व के सेंसेटिव जोन स्थित है. इस स्थान पर भी बालू डंपिंग जोन बना दिया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई योजना के लिए बन रहे चेकडैम में उपयोग के लिए उक्त बालू का स्टॉक किया गया है. बालू का उठाव अवैध रूप से नदी पर बनाए गए पुल के पास से ही किए जाने का आरोप है.

दरअसल, राकीकला गांव के निकट स्थित औरंगा नदी में सिंचाई योजना का काम हो रहा है. इसकी लागत करीब 200 करोड़ रुपए है. ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य के लिए अवैध रूप से बालू का उठाव पास के औरंगा नदी से किया जा रहा है. ग्रामीण रामलाल तिवारी ने बताया कि प्रत्येक दिन रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ट्रैक्टर से पुल के नीचे से बालू की ढुलाई आरंभ हो जाती है. इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (ईटीवी भारत)

विकास अच्छी बात, लेकिन नियम कानून से हो: ग्रामीण

ग्रामीणों ने कहा कि विकास का कार्य होना अच्छी बात है, यह होना ही चाहिए. लेकिन नियम कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आम ग्रामीण अपने घर अथवा कुआं बनाने के लिए भी बालू का उठाव करता है तो उसपर प्रशासनिक कार्रवाई हो जाती है. लेकिन यहां सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का स्टॉक अवैध रूप से किया जा रहा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

योजना के निरीक्षण के बाद जनप्रतिनिधियों ने भी जताई नाराजगी

इधर, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जब इसकी शिकायत जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह से की गई तो उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद उन्होंने निर्माण कर रहे कंपनी के कार्य प्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई. जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह ने कहा कि जिस प्रकार अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा है, इससे पुल के अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न होने लगा है.

बलवंत सिंह ने कहा कि निर्माण के दौरान पत्थर तोड़ने के लिए गैर कानूनी रूप से ब्लास्टिंग की जा रही है. ब्लास्टिंग के कारण कई ग्रामीणों के घर भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यहां एक शमशान शेड बनाया गया था. उसे भी अधिग्रहित कर लिया गया. जिला परिषद ने कहा कि नदी के दूसरे छोर पर पलामू टाइगर रिजर्व का इलाका है. इसके बावजूद नियम कानून का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है.

एजेंसी को जारी किया गया है नोटिस, जवाब नहीं दिया तो होगी कार्रवाई

मामले को लेकर लातेहार जिला खनन पदाधिकारी नदीम सैफी से जब जानकारी ली. उन्होंने कहा कि मामले की सूचना उन्हें मिली है. इसकी जांच भी की जा रही है. नदीम सैफी ने बताया कि संबंधित एजेंसी को नोटिस भेज कर जवाब मांगा गया है कि आखिर बालू का स्टॉक कहां से किया गया है. खनन पदाधिकारी ने कहा कि निर्धारित समय तक एजेंसी द्वारा जवाब नहीं दिया गया तो निश्चित ही एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी.

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