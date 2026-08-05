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डॉक्टर पत्नी का पति पर गंभीर आरोप, केस दर्ज; बेहोशी में न्यूड फोटो बनाकर करता है ब्लैकमेल

पत्नी ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर एनेस्थसियोलाजिस्ट है. उसके कई लड़कियों से संबंध हैं.

डॉक्टर पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप, केस दर्ज.
डॉक्टर पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप, केस दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 7:05 AM IST

4 Min Read
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गोरखपुर: शाहपुर थाना क्षेत्र में एक सनीखेज मामला सामने आया है. डॉक्टर पर उन्हीं की पत्नी ने बेहोश करके न्यूड फोटो-वीडियो बनाने का आरोप लगाया है. पत्नी का दावा है कि नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने के बाद उनकी न्यूड तस्वीर बनाई. पति अब न्यूड तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे रहा है.

पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पति पहले ही 32.50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए और 10 लाख की एफडी की रकम भी ले चुका है. बगैर तलाक के दूसरी शादी किया और अब धमकी दे रहा है.

पत्नी ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर एनेस्थसियोलाजिस्ट है. उसके कई लड़कियों से संबंध हैं. महिला ने सोमवार को रात 9:00 बजे, पति, सास और ननद पर मुकदमा पंजीकृत कराया है.

पुलिस की जानकारी के मुताबिक, शाहपुर इलाके में रहने वाली महिला डॉक्टर इस वक्त बस्ती में तैनात है. इनके पिता इंजीनियर हैं. मंगलवार को उन्होंने पति, सास, ननद के खिलाफ हत्या का प्रयास, बगैर तलाक की शादी रचाने का आरोप, सहित दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है.

शिकायती पत्र में उन्होंने लिखा है कि 29 नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ के नाभपुर में रहने वाले डॉक्टर से मेरी शादी हुई थी. 30 नवंबर को विदा होकर ससुराल आई, क्योंकि मैं घर की इकलौती लड़की थी.

इसलिए पिता ने मेरी शादी पर 50 लाख रुपए खर्च किए थे. इसके बावजूद पहले दिन से ही ससुराल में मुझे ताना दिया जाने लगा कि इकलौती बेटी होने के बाद भी पिता ने फॉर्च्यूनर नहीं दी.

परिवार के साथ पति भी फॉर्च्यूनर की डिमांड करने लगा. जब मैंने मना किया तो सास ससुर, और पति मुझे प्रताड़ित करने लगे. डॉक्टर ने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर मेरी न्यूड तस्वीर बना लेता था और फिर मुझे ब्लैकमेल करता था.

मैंने परेशान होकर इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी. शादी बचाने के लिए परिजनों ने 28 मार्च 2022 को फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने के लिए 32.50 लाख रुपए ससुराल वालों को दिए.

इसके बाद 14 अप्रैल 2022 को मेरा बेटा हुआ. फिर भी पति की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया. मेरी 20 लाख रुपए की एफडी थी, उसको भी पति ने तुड़वा दिया और 10 लख रुपए ले लिए.

इसी बीच पति का ट्रांसफर बलरामपुर हो गया लेकिन फिर भी पति बस्ती में ही रहता था. यहां आने पर मुझे पता लगा कि पति का कई महिलाओं से संबंध है. जब मैं रोकना चाहती थी तो मारपीट पर उतारू हो जाता था.

इसी दौरान मेरी एक बेटी 26 नवंबर 2024 में हुई और मैं ससुराल चली गई. ससुराल वालों ने एक दूसरी लड़की से उसकी शादी करा दी. अब कहता है कि मैं दोनों पत्नियों को साथ रखूंगा.

इसका जब मैंने विरोध किया तो 7 मई 2026 को पति के साथ ससुराल वालों ने मारपीट कर मेरे गले में रस्सी का फंदा डालकर मुझे पंखे से लटका दिया. वह तो शुक्र था की रस्सी टूट गई और मेरी जान बच गई.

इस घटना के बाद मुझे और मेरे बच्चों को घर से मार कर निकाल दिया. फिर 12 जुलाई 2026 को वह मेरे घर आए और बेटे को ले जाने की जिद करने लगे. ससुर ने कहा मेरी बेटे की दूसरी शादी हो गई है, तुम तलाक पेपर पर साइन कर दो. मैंने बच्चों का हवाला देकर जब मना किया तो पति और ससुर ने मुझ पर हमला कर घायल कर दिया.

शाहपुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि महिला डॉक्टर की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

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