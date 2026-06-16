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ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय पहुंचे निजी कंपनी के कर्मचारी; बिना कारण नौकरी से हटाने का आरोप, बोले- "तीन लाख रुपये लिये गये"

आरटीओ (आईटी सेल) अजय यादव का कहना है कि पीड़ित कर्मचारियों ने अपनी लिखित शिकायत दी है.

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय पहुंचे निजी कंपनी के कर्मचारी.
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय पहुंचे निजी कंपनी के कर्मचारी. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 11:13 PM IST

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लखनऊ : परिवहन विभाग में निजी कंपनियों की ओर से भर्ती कुछ कर्मचारियों को बिना कारण बताये नौकरी से हटाने का मामला सामने आया है. पीड़ित अब लखनऊ स्थित ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं. मंगलवार को एक बार फिर काफी संख्या में पीड़ित ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलने पहुंचे.

इस दौरान पीड़ितों ने आरटीओ (आईटी सेल) से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई. ईटीवी भारत से इन पीड़ित कर्मचारियों ने बातचीत की और कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए.

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय पहुंचे निजी कंपनी के कर्मचारी. (Video credit: ETV Bharat)




कर्मचारी अनुज कुमार का आरोप है कि भर्ती के कुछ महीने बाद ही उन्हें नौकरी से हटा दिया गया. उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर 2025 को उन्हें नौकरी मिली थी और 18 दिसंबर 2026 को टर्मिनेट कर दिया गया. उन्होंने बताया कि बिना कोई कारण बिना कोई वजह के नौकरी से हटा दिया गया.

कानपुर से आये कर्मचारी नीरज यादव का आरोप है कि 1 दिसंबर 2025 को ज्वाइन कराया गया था. इसके बाद जनवरी 2026 को बिना किसी कारण के नौकरी से हटा दिया गया. मुझे कोई सैलरी भी नहीं दी गई. उन्होंने बताया कि वह छह माह से दौड़ रहे हैं. उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि ढाई लाख रुपये लिये गये थे.

कानपुर से आये कर्मचारी का आरोप है कि उन्हें 20 दिन नौकरी करने के बाद हटा दिया गया है. उनका आरोप है कि तीन लाख रुपये उन्होंने भर्ती के लिये दिया था. आरोप है कि अब दोबारा पैसे मांगे जा रहे हैं. सीतापुर से आये कर्मचारी धर्मवीर का आरोप है कि उन्हें भी नौकरी से हटा दिया गया है. उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर 2025 को नौकरी ज्वाइन की थी.

उन्होंने बताया कि दो माह नौकरी की थी. उन्हें 11 हजार 600 रुपये मिल रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि मेल के जरिये पता चला. उन्होंने आरोप लगाया कि सैलरी का पैसा भी वापस ले लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी में भर्ती के लिये उन्होंने तीन लाख रुपये दिये थे.

रायबरेली ने आये अखिलेश का आरोप है कि उन्होंने 1 दिसंबर 2025 को ज्वाइनिंग की थी. 18 मार्च 2026 को दफ्तर नहीं जाने की सूचना दी गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक केवल दो माह की सैलरी दी गई है. उन्होंने भर्ती के नाम पर तीन लाख रुपये लेने का आरोप लगाया.

कानपुर देहात से आये अजय कुमार ने बताया कि वह 10 साल से नौकरी कर रहे थे. उनका आरोप है कि कंपनी के चेंज होने पर तीन लाख रुपये की डिमांड की गई थी. जिसके बाद नौकरी ज्वाइन कराने का वादा किया गया था. उन्होंने बताया कि वह तीन से चार बार टीसी दफ्तर आ चुके हैं.



ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हेडक्वार्टर पर तैनात आरटीओ (आईटी सेल) अजय यादव का कहना है कि पीड़ित कर्मचारियों ने अपनी लिखित शिकायत दी है. एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) ही इस प्रकरण में कोई फैसला लेने के लिए अधिकृत हैं.

तीन कंपनियों ने की थी कर्मचारियों की भर्ती : बता दें कि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली एक कंपनी की मोनोपोली खत्म करने के लिए तीन कंपनियों को डीएल बनाने का ठेका दिया. इन तीनों कंपनियों ने पहले से काम कर रहे कर्मचारियों के अलावा नए सिरे से कर्मचारियों की भर्ती भी की.

आरोप है कि नए कर्मचारियों और पुराने कर्मचारियों से भर्ती के नाम पर रिश्वत भी ली गई. कुछ माह बाद ही नौकरी से कई कर्मचारियों को बिना कोई कारण बताए हटा भी दिया गया. इसके बाद अब तमाम पीड़ित कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अनुरोध कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : 56 ARTO प्रशासन को मिली प्रवर्तन की कमान, MVI फिर खाली हाथ, परिवहन आयुक्त को सौंपेंगे ज्ञापन

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