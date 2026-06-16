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ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय पहुंचे निजी कंपनी के कर्मचारी; बिना कारण नौकरी से हटाने का आरोप, बोले- "तीन लाख रुपये लिये गये"

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय पहुंचे निजी कंपनी के कर्मचारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : परिवहन विभाग में निजी कंपनियों की ओर से भर्ती कुछ कर्मचारियों को बिना कारण बताये नौकरी से हटाने का मामला सामने आया है. पीड़ित अब लखनऊ स्थित ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं. मंगलवार को एक बार फिर काफी संख्या में पीड़ित ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलने पहुंचे. इस दौरान पीड़ितों ने आरटीओ (आईटी सेल) से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई. ईटीवी भारत से इन पीड़ित कर्मचारियों ने बातचीत की और कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए.

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय पहुंचे निजी कंपनी के कर्मचारी. (Video credit: ETV Bharat)





कर्मचारी अनुज कुमार का आरोप है कि भर्ती के कुछ महीने बाद ही उन्हें नौकरी से हटा दिया गया. उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर 2025 को उन्हें नौकरी मिली थी और 18 दिसंबर 2026 को टर्मिनेट कर दिया गया. उन्होंने बताया कि बिना कोई कारण बिना कोई वजह के नौकरी से हटा दिया गया. कानपुर से आये कर्मचारी नीरज यादव का आरोप है कि 1 दिसंबर 2025 को ज्वाइन कराया गया था. इसके बाद जनवरी 2026 को बिना किसी कारण के नौकरी से हटा दिया गया. मुझे कोई सैलरी भी नहीं दी गई. उन्होंने बताया कि वह छह माह से दौड़ रहे हैं. उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि ढाई लाख रुपये लिये गये थे. कानपुर से आये कर्मचारी का आरोप है कि उन्हें 20 दिन नौकरी करने के बाद हटा दिया गया है. उनका आरोप है कि तीन लाख रुपये उन्होंने भर्ती के लिये दिया था. आरोप है कि अब दोबारा पैसे मांगे जा रहे हैं. सीतापुर से आये कर्मचारी धर्मवीर का आरोप है कि उन्हें भी नौकरी से हटा दिया गया है. उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर 2025 को नौकरी ज्वाइन की थी.