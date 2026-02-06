प्राथमिक स्कूल बनियागांव की शिक्षा व्यवस्था चरमराई, शिक्षकों पर ना आने का आरोप
कोंडागांव के प्राथमिक स्कूल बनियागांव में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है. ग्रामीणों ने
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 6, 2026 at 5:54 PM IST
कोंडागांव : कोंडागांव के बनियागांव जनपद प्राथमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था की अनोखी तस्वीर देखने को मिली है. प्राथमिक शाला में पहली से पांचवीं तक के कुल 25 छात्र-छात्राएं रोजाना स्कूल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक नदारद हैं.ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय बिना शिक्षक के ही खुल और बंद हो रहा है.
बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित
ग्रामीणों के अनुसार स्कूल में बच्चों को न तो नियमित पढ़ाई मिल रही है और न ही कोई जिम्मेदार उनकी निगरानी करता है. इससे बच्चों की सुरक्षा और भविष्य दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. सबसे गंभीर चिंता इस बात की है कि कक्षा पांचवीं के बच्चों की बोर्ड परीक्षा नजदीक है, लेकिन यहां पढ़ाई लगभग ठप पड़ी है. ऐसे में बच्चों की शैक्षणिक तैयारी कैसे होगी, यह बड़ा सवाल है.
स्कूल के दोनों शिक्षकों की BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) ड्यूटी लगाई गई है. इसी वजह से वे अधिकतर समय फील्ड में रहते हैं और स्कूल में अव्यवस्था की स्थिति बन रही है- देवराज सोढ़ी, CAC
आपको बता दें कि स्कूल में तैनात शिक्षकों के नाम अजय कौशिक और सुशील पांडेय हैं. जिन्हें शासकीय कार्य के कारण विद्यालय नहीं आने की छूट मिली हुई है.लेकिन इस छूट के कारण बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी ये कोई नहीं जानता. वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगाने से पहले ही वो विद्यालय नहीं आ रहे हैं.
चुनावी या अन्य शासकीय कार्यों के नाम पर शिक्षा को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है- डिकेंद्र सेठिया, वार्ड पंच, बनियागांव
ग्रामीणों ने स्कूल का वीडियो बनाकर किया वायरल
स्थिति से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल की वास्तविक हालत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, ताकि जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित हो सके. ग्रामीणों ने मांग की है कि बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए स्कूल में नियमित शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि शिक्षा का स्तर और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके.
छत्तीसगढ़ में स्कूली विद्यार्थियों का वाहनों पर जानलेवा स्टंट, एक्शन में शिक्षा विभाग, जांच के आदेश
बीईओ दफ्तर का क्लर्क रिश्वत लेते अरेस्ट, ACB टीम ने किया ट्रैप,पेंशन चालू करने के लिए मांगे थे पैसे
सूरजपुर पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, रिश्तेदार ही निकला महिला का कातिल