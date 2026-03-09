ETV Bharat / state

बस्तर के सैकड़ों ग्रामीण राशन से वंचित, खाद्य विभाग में हुई राशन दुकान संचालक की शिकायत

राशन दुकान में गरीबों के हक पर डाका ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर : गरीबों की थाली भरने वाली सरकारी राशन व्यवस्था बस्तर जिले के लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक में सवालों के घेरे में है. ग्राम पंचायत कुथूर में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं. जिनकी रसोई महीनों से सरकारी चावल का इंतजार कर रही है. राशन के नाम पर दुकान संचालक केवल हितग्राहियों को बेवकूफ बना रहे हैं. इसका खुलासा तब हुआ जब पंचायत के सैकड़ों लोग जिला प्रशासन से राशन की मांग करने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने खाद्य विभाग से राशन की मांग की है.

राशन हितग्राही दीनबंधु यादव ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान से पिछले कई महीनों से चावल का वितरण नहीं किया गया. जिससे गरीब परिवारों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है. सोमवार को नाराज ग्रामीणों ने एकजुट होकर जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है. और राशन वितरण में हो रही अनियमितताओं की जांच की मांग की.

बस्तर के सकड़ों ग्रामीण राशन से वंचित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राम पंचायत कुथूर और छोटे शक्तिपाल के करीब 100 राशन कार्डधारी राशन की किल्लत झेल रहे हैं. कई महीनों से चावल नहीं मिलने के कारण गरीब परिवारों की रसोई प्रभावित हो रही है. जब राशन विक्रेता से इस बारे में पूछा जाता है, तो स्पष्ट जवाब देने के बजाय गोलमोल बातें कर मामला टाल दिया जाता है- दीनबंधु यादव, हितग्राही



राशन दुकान संचालक पर आरोप

दीनबंधु ने बताया कि राशन दुकान संचालक हितग्राहियों से पहले अंगूठे का निशान ले लेता है.इसके बाद राशन आने पर वितरण करने की बात कहते हुए मुकर जाता है. खाद्य विभाग की उप निरीक्षक दिव्यारानी कार्यांत ने ग्रामीणों को राशन दिलवाने का आश्वासन दिया है.

हितग्राहियों ने राशन नहीं मिलने की शिकायत की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राशन की समस्या को लेकर ग्रामीण लोहंडीगुड़ा क्षेत्र से पहुंचे हुए थे. उनका ज्ञापन लिया गया है. और पंचायत में मौजूद उचित मूल्य की दुकान की जांच करने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी- दिव्यारानी कार्यांत, उपनिरीक्षक खाद्य विभाग

खाद्य विभाग की उपनिरीक्षक ने कहा कि अंगूठे के निशान राशन देने से पहले लिया गया है तो यह पूरी तरह से गलत है. ऐसे कार्य किए गए होंगे तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.





