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महिला चौकी प्रभारी और एसआई पर पैसे मांगने और ट्रैक्टर जब्ती की धमकी का आरोप, हटाने की मांग

कांकेर पुलिस पर आरोप ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कांकेर: नक्सलवाद के साये से बाहर निकलकर शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहे कांकेर जिले में अब पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं. चारामा ब्लॉक के हल्बा क्षेत्र के करीब 20 गांवों के जनप्रतिनिधियों ने महिला चौकी प्रभारी और एक एसआई पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं. जनप्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को पद से हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

महिला चौकी प्रभारी और एसआई पर अवैध वसूली का आरोप जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि महानदी के किनारे बसे हल्बा क्षेत्र के ग्रामीण घरेलू उपयोग के लिए ग्राम पंचायत की अनुमति से ट्रैक्टर के माध्यम से रेत का उत्खनन और परिवहन करते हैं. लेकिन इस दौरान महिला चौकी प्रभारी और एक एसआई द्वारा कथित तौर पर पैसों की मांग की जाती है. आरोप है कि पैसे नहीं देने पर ट्रैक्टर जब्त करने और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाती है.