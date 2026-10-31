महिला चौकी प्रभारी और एसआई पर पैसे मांगने और ट्रैक्टर जब्ती की धमकी का आरोप, हटाने की मांग
कांकेर के हल्बा क्षेत्र के 20 गांवों के जनप्रतिनिधियों ने पुलिस पर वसूली का आरोप लगाया और एसपी से शिकायत की. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 10:58 AM IST
कांकेर: नक्सलवाद के साये से बाहर निकलकर शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहे कांकेर जिले में अब पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं. चारामा ब्लॉक के हल्बा क्षेत्र के करीब 20 गांवों के जनप्रतिनिधियों ने महिला चौकी प्रभारी और एक एसआई पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं. जनप्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को पद से हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
महिला चौकी प्रभारी और एसआई पर अवैध वसूली का आरोप
जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि महानदी के किनारे बसे हल्बा क्षेत्र के ग्रामीण घरेलू उपयोग के लिए ग्राम पंचायत की अनुमति से ट्रैक्टर के माध्यम से रेत का उत्खनन और परिवहन करते हैं. लेकिन इस दौरान महिला चौकी प्रभारी और एक एसआई द्वारा कथित तौर पर पैसों की मांग की जाती है. आरोप है कि पैसे नहीं देने पर ट्रैक्टर जब्त करने और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाती है.
|आवास के लिए नदी से रेत निकाल रहे थे, तभी टीआई मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर जब्त कर ले गई. उन्होंने कहा कि मुझसे बिना पूछे ही रेत निकालना शुरू कर दिए हो. उन्होंने 30 हजार रुपये की मांग की और एसआई को हमने 15 हजार रुपये दिए. टीआई पर कार्रवाई होनी चाहिए -विकास मंडावी, सरपंच, हल्बा
ग्रामीणों ने भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की
शिकायत में जनप्रतिनिधियों ने महिला चौकी प्रभारी की पूर्व पदस्थापना के दौरान महासमुंद क्षेत्र में रेत कारोबार को कथित संरक्षण दिए जाने संबंधी बयान का भी उल्लेख किया है. जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पुलिसकर्मियों के कथित दबाव और धमकियों से ग्रामीण परेशान हैं. इसी के विरोध में करीब 20 गांवों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है.
|हल्बा की महिला टीआई दीपा सिंह केवट और चेतन साहू अवैध वसूली और अभद्र व्यवहार को लेकर नाखुश है. उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है. उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए. मुझ से भी पैसों की मांग की गई. कई लोगों से पैसे मांगने की शिकायत सामने आई है. एसपी साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है -चिंताराम साहू, जनपद सदस्य, हल्बा चारामा
महिला चौकी प्रभारी ने आरोपों से किया इंकार
इधर ग्रामीणों के आरोपों पर हल्बा चौकी प्रभारी दीपा सिंह केंवट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि वास्तविकता सामने आ सके और सच्चाई सभी के सामने स्पष्ट हो.
फिलहाल एसपी ऑफिस पहुंचकर जनपद सदस्य चिंताराम साहू और सरपंच विकास मंडावी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.