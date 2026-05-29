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जसोल माता के दर्शन कर लौट रहे थे 5 दोस्त, पुलिस पर गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप, दो की मौत

परिजनों का आरोप है कि पुलिस की गाड़ी ने युवकों की गाड़ी को जानबूझ कर टक्कर मारी थी.

मौके पर लोग कर रहे प्रदर्शन
मौके पर लोग कर रहे प्रदर्शन (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 1:01 PM IST

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Updated : May 29, 2026 at 1:40 PM IST

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जोधपुर : जसोल माता के दर्शन कर लौट रहे जोधपुर के 5 युवाओं का आरोप है कि 24 मई को बालोतरा जिले के कल्याणपुर के पास पुलिस की गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी. इससे युवक घायल हो गए, इनमें से घायल दो युवक ​वैभव भाटी व विजय सिंह चारण की गुरुवार रात को उपचार के दौरान मौत हो गई. शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में लोग एमडीएम अस्पताल में जमा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. परिजनों का आरोप है कि पुलिस की गाड़ी ने युवकों की गाड़ी को जानबूझ कर टक्कर मारी थी. परिजनों की मांग है कि आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

घटना की जांच कर रहे बालोतरा जिले के मंडली थानाधिकारी किरण कुमार भी एमडीएम अस्पताल पहुंचे, लेकिन वे इस मामले को लेकर सवालों से बचते नजर आए. उन्होंने बताया कि परिजन का आरोप है कि पुलिस वाहन ने टक्कर मारी है, इसकी जांच कर रहे हैं. फिलहाल मौके पर गतिरोध बना हुआ है. परिजन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं. फिलहाल पोस्टमार्टम नहीं हुआ है.

मामले को लेकर परिजनों का आरोप और पुलिस का बयान (ETV Bharat Jodhpur)

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गुजरात नंबर की गाड़ी देख मारी टक्कर : परिजन गोविंद सिंह ने बताया कि वैभव और विजय अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ जसोल माता के दर्शन करने गए थे. उनके पास गुजरात नंबर की थार गाड़ी थी. वापस आते समय उनके सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, जिसकी गति तेज थी. आरोप है कि थार चला रहे वैभव ने बचने का प्रयास किया फिर भी पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मार दी. इसके बाद पुलिस गाड़ी वापस आई और फिर टक्कर मारी. इससे गाड़ी के सनरूफ से दो युवक बाहर उछल कर गिर गए, जबकि तीन अंदर दब गए.

मृतकों की तस्वीर
मृतकों की तस्वीर (ETV Bharat)

गोविंद ने बताया कि इनमें एक घायल को छुट्टी मिलने के बाद कल ही उसने पूरा घटनाक्रम बताया. इतना ही नहीं जब पुलिस वाले घायल अवस्था में सभी को बालोतरा लेकर गए तो रास्ते में गलत सूचना मिलने की बात कर रहे थे. इसके बाद उन्हें एमडीएम भेजा गया. परिजन योगेश कच्छवाह ने बताया कि पुलिस कार्रवाई के लिए आश्वस्त करें तो हम पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हैं.

Last Updated : May 29, 2026 at 1:40 PM IST

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FAMILY ALLEGED POLICEMEN OF RAMMING
जसोल माता दर्शन से लौटते समय हादसा
पुलिस ने गाड़ी को टक्कर मारी
POLICE VEHICLE RAMMED CAR JODHPUR

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