सुशासन तिहार बना मजाक, अंबिकापुर निगम के नेता प्रतिपक्ष का आरोप- 6 महीने में जनता के आवेदन शासन तक नहीं पहुंचे

सरगुजा: छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन तिहार चलाया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस मामले में गंभीर थे और जनता की समस्या का समाधान करने का दावा इस योजना के तहत किया गया था. लेकिन अंबिकापुर नगर निगम ने सुशासन तिहार को मजाक बना दिया. आलम ये है की अभी तक नगर निगम अंबिकापुर ने सुशासन तिहार के आवेदनों को शासन तक भी नहीं पहुंचाया है. जबकि अब तक तो समस्या का समाधान भी हो जाना था, निर्देश भी यही थे कि पूरा प्रशासनिक महकमा इस काम में लगकर तुरंत निराकरण करेगा, लेकिन यहां मामला कुछ और ही है.

ऐसे हुआ खुलासा: वैसे तो मामले का खुलासा भी नहीं होता, बात सामने तब आई जब नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक हुई और बैठक में नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद ने सवाल किया कि सुशासन तिहार में आये आवेदनों की क्या स्थित है. तब नगर निगम ने उनको लिखित में जानकारी उपलब्ध कराई की करीब 5 हजार आवेदन आये थे जिन्हें शासन को भेजा नहीं गया है. उन आवेदनों का क्या करना है इसके दिशा निर्देश का इंतजार नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं.

हमने प्रश्नकाल में सवाल उठाया कि सुशासन तिहार में 5 हजार से अधिक डिमांड के आवेदन आए थे उनका क्या हुआ. इन आवेदनों पर सही तरीके से कार्रवाई करने के बदले नगर निगम के अधिकारियों ने कचरे के ढेर में फेंक दिया. शहर की जनता घंटों कतार में लगकर परेशान हुई लेकिन अधिकारियों ने कोई पहल नहीं की. अब हमें लिखित में जवाब मिला है कि शासन से दिशा निर्देश के बाद प्राक्कलन तैयार किया जाएगा- नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद

लापरवाही का आरोप: नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि, अन्य निकाय में सुशासन तिहार के आवेदनों के आधार पर प्रस्ताव बनाकर भेजा गया और शासन से 75 प्रतिशत मांगों की राशि आ भी गई लेकिन अधिकारी गुमराह करने का काम कर रहे हैं. शफी अहमद ने कहा कि शहर में सिटी डेवलपमेंट प्लांट के तहत प्रस्ताव को सही तरीके से भेजना होगा और इसके लिए वार्ड पार्षदों से भी सलाह ली जाए. सीडीपी में बड़े कामों की स्वीकृति मिलनी है. छोटे कार्यों के लिए सुशासन तिहार में आए आवेदनों का प्रस्ताव शासन को भेजना था जो नहीं भेजा गया. ये निगम में बैठे जन प्रतिनिधियों की बड़ी लापरवाही है. इससे एक बड़ी राशि जो शहर विकास के लिए मिलती वो नहीं मिल पाई.

मेयर का पलटवार: नगर निगम की मेयर मंजूषा भगत ने कहा कि, सुशासन तिहार का शिविर लगाया गया था जिसमें 5 हजार से अधिक आवेदन आए, लेकिन उसमें कुछ मांग निर्माण संबंधी थी उसमें जो सही आवेदन थे उनका स्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया है, करीब 600 आवेदन का निराकरण हो चुका है, नेता प्रतिपक्ष जी जानकर व्यक्ति हैं अगर उन्होंने सभा में जो इतना बड़ा आरोप लगाया कि अन्य नगर निगम में राशि आ गई है तो वो बताएं की कहां आई है मेरी जानकारी में तो कहीं राशि नहीं आई है.