मां का आरोप- पिटाई से हुई बेटे की मौत, पुलिस ने दिया ये जवाब

मृतक अनुपम भारती की मां ने बताया कि मेरा बेटा मुझे बहुत तंग करता था. नशा करता था. मैं नशा छुड़वाने ने लिए भगत की कोठी थाने गई थी, जहां पुलिस वालों ने मारपीट की. मोबाइल छीन लिया. उसे लात मारी, जिससे उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई. इससे उसकी मौत हो गई. थाने के कैमरे में सब देख सकते हैं.

जोधपुर: शहर के भगत की कोठी क्षेत्र निवासी एक युवक की मौत को लेकर अस्पताल की मोर्चरी पर हंगामा हो गया. युवक की मां ने आरोप लगाया कि उसके बेटे की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है. वहीं, पुलिस का कहना है कि युवक की मौत घर पर हुई थी. मौत से एक दिन पहले मां-बेटे दोनों थाने आए थे, जहां आपस में राजीनामा कर वापस गए. सोमवार सुबह मौत होने पर मोहल्ले वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी और शव को अस्पताल पहुंचाया था.

एसीपी छवी शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 10.30 बजे कुछ लोग हमारे थाने आए थे. उन्होंने कहा कि सम्भवतः अनुपम भारती की मौत हो गई है, लेकिन उसकी मां उसे अस्पताल नहीं ले जाने दे रही है. इस पर हमारे थाने से पुलिसकर्मी घर गए और अनुपम भारती के शव को अस्पताल लेकर गए, जिसे अभी मोर्चरी में रखवाया गया है.

पुलिस बोली- सीसीटीवी भी देखेंगे, आरोप है तो जांच होगी : एसीपी ने बताया कि महिला जो आरोप लगा रही है, उसमें किसी तरह की कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी वह जो भी रिपोर्ट देगी, उसकी पूरी जांच होगी. थाने में सीसीटीवी लगे हुए हैं, उनको भी देखा जाएगा. 15 नवंबर की सुबह दोनों मां-बेटे हमारे यहां आए थे. इसकी जानकारी थाने में दर्ज है. अनुपम ने लिखित में दिया था कि वह आगे से बुरा बर्ताव अपनी मां के साथ नहीं करेगा. दोनों ने लिखित राजीनामा किया था. इसके बाद दोनों को थाने से रवाना किया गया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति होगी साफ : एसीपी ने बताया कि हमारे थाने में सीसीटीवी लगे हुए हैं. प्रारंभिक रूप से हमने उनको देखा भी है. उसमें आरोप से जुड़ी कोई घटना नजर नहीं आई है, फिर भी हम गहनता से जांच करेंगे. इसके अलावा, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर स्थिति साफ होगी. एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. उसकी शारीरिक स्थिति सही नहीं थी.