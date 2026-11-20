लखनऊ में स्कॉर्पियो में टक्कर मारने के बाद तोड़फोड़! दो राउंड फायरिंग का आरोप, पुलिस जांच में जुटी
सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 4:29 PM IST
लखनऊ : गोमतीनगर विस्तार के बाद अब सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में देर रात कथित तौर पर फायरिंग और मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि डेढ़ बजे के करीब स्कॉर्पियो से जा रहे युवकों की गाड़ी में पहले टक्कर मारी गई. इसके बाद हमलावरों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और हवा में दो राउंड फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से एक खोखा मिला है.
इस मामले में अनुज यादव ने आरोप लगाया है कि देर रात कुछ लोगों ने उनकी स्कॉर्पियो को निशाना बनाया. पहले उनकी गाड़ी में टक्कर मारी गई और फिर हमलावरों ने हमला कर दिया. पीड़ित पक्ष ने इस घटना के पीछे एक खनन माफिया के गुर्गों का हाथ होने का आरोप लगाया है. हालांकि, अभी तक पुलिस की जांच में इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है.
घटना की सूचना मिलते ही सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस को मौके से एक खोखा मिला है. इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय के नेतृत्व में टीम आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके साथ ही घटना के समय मौजूद लोगों और संबंधित मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) भी जांच की जा रही है.
सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. शिकायत करने वाले पक्ष का पहले भी कुछ लोगों से विवाद हुआ था. इस मामले में मारपीट हुई थी और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है. ऐसे में मौजूदा घटना की जांच पुराने विवाद को ध्यान में रखकर भी की जा रही है.
उन्होंने बताया कि आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सीडीआर की मदद से घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के समय मौके पर कौन कौन मौजूद था और फायरिंग किसने की?
लखनऊ में कई बार गूंज चुकी हैं गोलियां : राजधानी में गोलीबारी की घटनाएं केवल आपसी रंजिश तक सीमित नहीं रह गई हैं. मामूली विवाद भी कई बार जानलेवा हमलों में बदल रहे हैं. इसका बड़ा उदाहरण 16 नवंबर को गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर-1 स्थित ग्रीनवुड अपार्टमेंट के पास देखने को मिला. यहां चाय की दुकान पर बैठे बलिया निवासी बिल्डर उपेंद्र प्रताप सिंह पर स्कॉर्पियो सवार चार लोगों ने फायरिंग कर दी.
उपेंद्र अपने दोस्त अमित सिंह के साथ चाय पी रहे थे. इसी दौरान विवाद हुआ और आरोप है कि स्कॉर्पियो से पहुंचे लोगों ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर असलहे निकालकर गोलियां चला दीं. उपेंद्र ने दुकान के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई. उनके साथी प्रशांत सिंह के मुताबिक, हमलावरों ने करीब आठ राउंड फायरिंग की थी. घटनास्थल पर सड़क पर गोलियों के निशान भी मिले थे.
इस घटना के बाद डीसीपी पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने जांच के लिए छह टीमें गठित कीं थीं. आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. फुटेज के आधार पर हमलावरों की स्कॉर्पियो का नंबर पता चला और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.
एडीसीपी पूर्वी अमोल मुर्कुट के मुताबिक, एक आरोपी ने पूछताछ में वारदात में शामिल होना स्वीकार किया और अपने कुछ साथियों के नाम भी बताए. बाकी आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
सआदतगंज में पार्किंग विवाद में तीन लोगों की हत्या : इससे पहले 26 अक्टूबर को सआदतगंज इलाके में पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने तीन लोगों की जान ले ली थी. आरोप है कि पड़ोसियों के बीच कहासुनी के बाद ऋषभ शुक्ला ने गोली चला दी. इसमें शिवाजी तिवारी, शिवेंद्र तिवारी और उनके बेटे सुयश तिवारी की मौत हो गई थी.
पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया और उसके पास से इस्तेमाल किया गया अवैध असलहा बरामद किया. इस मामले में आरोपी के परिवार के पांच सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिसकर्मियों की लापरवाही के आरोपों के बाद दो पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया था.
अगस्त में बैंक अधिकारी की हत्या और दो अन्य मौतें : 20 अगस्त को गोमतीनगर में बैंक अधिकारी मानस वाजपेयी की गोलीबारी से जुड़ी घटना में उनकी अलग रह रही पत्नी की हत्या हुई थी. इसके बाद वह अपने घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बहन की भी हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद अवैध असलहों की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठे थे.
शहीद पथ के पास खड़ी स्कॉर्पियो पर भी चली थीं गोलियां : जून में गोमतीनगर विस्तार क्षेत्र में शहीद पथ के तहसील अंडरपास के पास खड़ी स्कॉर्पियो को भी बदमाशों ने निशाना बनाया था. गाड़ी में उस समय कोई मौजूद नहीं था. पुलिस को वाहन पर गोलियों के निशान और घटनास्थल से खोखे मिले थे. पीड़ित की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. शुरुआती जांच में दोनों पक्षों के बीच पैसों के विवाद की बात सामने आई थी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की तलाश शुरू की थी.
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