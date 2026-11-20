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लखनऊ में स्कॉर्पियो में टक्कर मारने के बाद तोड़फोड़! दो राउंड फायरिंग का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

लखनऊ में स्कॉर्पियो में टक्कर मारने का आरोप ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : गोमतीनगर विस्तार के बाद अब सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में देर रात कथित तौर पर फायरिंग और मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि डेढ़ बजे के करीब स्कॉर्पियो से जा रहे युवकों की गाड़ी में पहले टक्कर मारी गई. इसके बाद हमलावरों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और हवा में दो राउंड फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से एक खोखा मिला है.

लखनऊ में स्कॉर्पियो में टक्कर मारने का आरोप (Video credit: ETV Bharat)



इस मामले में अनुज यादव ने आरोप लगाया है कि देर रात कुछ लोगों ने उनकी स्कॉर्पियो को निशाना बनाया. पहले उनकी गाड़ी में टक्कर मारी गई और फिर हमलावरों ने हमला कर दिया. पीड़ित पक्ष ने इस घटना के पीछे एक खनन माफिया के गुर्गों का हाथ होने का आरोप लगाया है. हालांकि, अभी तक पुलिस की जांच में इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है.







घटना की सूचना मिलते ही सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस को मौके से एक खोखा मिला है. इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय के नेतृत्व में टीम आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके साथ ही घटना के समय मौजूद लोगों और संबंधित मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) भी जांच की जा रही है.





सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. शिकायत करने वाले पक्ष का पहले भी कुछ लोगों से विवाद हुआ था. इस मामले में मारपीट हुई थी और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है. ऐसे में मौजूदा घटना की जांच पुराने विवाद को ध्यान में रखकर भी की जा रही है. उन्होंने बताया कि आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सीडीआर की मदद से घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के समय मौके पर कौन कौन मौजूद था और फायरिंग किसने की?



लखनऊ में कई बार गूंज चुकी हैं गोलियां : राजधानी में गोलीबारी की घटनाएं केवल आपसी रंजिश तक सीमित नहीं रह गई हैं. मामूली विवाद भी कई बार जानलेवा हमलों में बदल रहे हैं. इसका बड़ा उदाहरण 16 नवंबर को गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर-1 स्थित ग्रीनवुड अपार्टमेंट के पास देखने को मिला. यहां चाय की दुकान पर बैठे बलिया निवासी बिल्डर उपेंद्र प्रताप सिंह पर स्कॉर्पियो सवार चार लोगों ने फायरिंग कर दी. उपेंद्र अपने दोस्त अमित सिंह के साथ चाय पी रहे थे. इसी दौरान विवाद हुआ और आरोप है कि स्कॉर्पियो से पहुंचे लोगों ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर असलहे निकालकर गोलियां चला दीं. उपेंद्र ने दुकान के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई. उनके साथी प्रशांत सिंह के मुताबिक, हमलावरों ने करीब आठ राउंड फायरिंग की थी. घटनास्थल पर सड़क पर गोलियों के निशान भी मिले थे.