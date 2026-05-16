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कौशांबी में पट्टाधारक की दबंगई; पिस्टल निकालकर होमगार्ड को धमकी देने का आरोप, जांच के बाद FIR दर्ज

कौशांबी : जिले के मंझनपुर स्थित खनन अधिकारी कार्यालय में पट्टाधारक की दबंगई का मामला सामने आया है. होमगार्ड ने एक पट्टाधारक पर कार्यालय का गेट न खोलने पर गाली-गलौज करने और गाड़ी से पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. पीड़ित की तहरीर पर मंझनपुर थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

खनन अधिकारी चन्द्र प्रकाश जायसवाल ने बताया कि घटना 23 फरवरी की है. घटना के बाद मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को देते हुए तहरीर मंझनपुर थाना में दी गई थी. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में जांच कर मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी पट्टेधारक के खिलाफ अन्य विधिक कार्रवाई भी की जाएगी.

मामला मंझनपुर स्थित खनन अधिकारी कार्यालय का है. एफआईआर के मुताबिक, 23 फरवरी को सरायअकिल थाना क्षेत्र के डिहवा गांव स्थित घाट के पट्टाधारक जावेद शाम करीब साढ़े 5 बजे खनन कार्यालय पहुंचा और गेट खोलने के लिए कहा. ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड उदयभान मिश्रा ने बताया कि आदेश है कि शाम 5 बजे के बाद गेट नहीं खोला जाएगा और किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है.