कौशांबी में पट्टाधारक की दबंगई; पिस्टल निकालकर होमगार्ड को धमकी देने का आरोप, जांच के बाद FIR दर्ज
खनन अधिकारी चन्द्र प्रकाश जायसवाल ने बताया कि घटना 23 फरवरी की है. पुलिस ने जांच कर मुकदमा दर्ज किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 4:28 PM IST
कौशांबी : जिले के मंझनपुर स्थित खनन अधिकारी कार्यालय में पट्टाधारक की दबंगई का मामला सामने आया है. होमगार्ड ने एक पट्टाधारक पर कार्यालय का गेट न खोलने पर गाली-गलौज करने और गाड़ी से पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. पीड़ित की तहरीर पर मंझनपुर थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.
खनन अधिकारी चन्द्र प्रकाश जायसवाल ने बताया कि घटना 23 फरवरी की है. घटना के बाद मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को देते हुए तहरीर मंझनपुर थाना में दी गई थी. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में जांच कर मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी पट्टेधारक के खिलाफ अन्य विधिक कार्रवाई भी की जाएगी.
मामला मंझनपुर स्थित खनन अधिकारी कार्यालय का है. एफआईआर के मुताबिक, 23 फरवरी को सरायअकिल थाना क्षेत्र के डिहवा गांव स्थित घाट के पट्टाधारक जावेद शाम करीब साढ़े 5 बजे खनन कार्यालय पहुंचा और गेट खोलने के लिए कहा. ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड उदयभान मिश्रा ने बताया कि आदेश है कि शाम 5 बजे के बाद गेट नहीं खोला जाएगा और किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है.
होमगार्ड का आरोप है कि इतना सुनते ही जावेद आग बबूला हो गया और होमगार्ड के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. आरोप है कि उसने गाड़ी से पिस्टल निकाल ली, जिससे मौके पर भय का माहौल बन गया. आरोप है कि गेट खुलवाकर पट्टाधारक को अंदर बैठाया गया और रात 8 बजे तक बातचीत चलती रही. पीड़ित होमगार्ड की शिकायत पर दो माह बाद 15 मई को मंझनपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है.
क्षेत्राधिकार मंझनपुर शिवांग सिंह ने बताया कि खनन अधिकारी के कार्यालय में तैनात होमगार्ड द्वारा एक तहरीर दी गई थी. इस मामले में जांच करने के बाद आरोपी पट्टाधारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है.
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