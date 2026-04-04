ETV Bharat / state

कुशीनगर में सोशल मीडिया पर पोस्ट की एडिटेड फोटो; अधिवक्ता की छवि धूमिल करने का आरोप, FIR दर्ज

कुशीनगर : पडरौना कोतवाली क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एडिटेड और कथित रूप से कूटरचित पोस्ट डालकर छवि धूमिल करने का मामला सामने आया है. विशेष शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो एक्ट) ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

संजय कुमार तिवारी ने शिकायत में बताया कि वह विशेष शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो एक्ट) के रूप में कार्यरत हैं. उनके साथ एक अन्य अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा भी इसी पद पर नियुक्त हैं. दोनों अधिवक्ताओं ने एक आपराधिक मुकदमे में संयुक्त रूप से अभियोजन पक्ष की पैरवी की थी, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.





आरोप है कि इस फैसले से संबंधित समाचार को आरोपी पक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म पर एडिटकर भ्रामक व आपत्तिजनक तरीके से पोस्ट किया. आरोप है कि इसमें अधिवक्ताओं की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक सामग्री जोड़ दी गई और उनके नामों के साथ गलत जानकारी प्रकाशित की गई.



