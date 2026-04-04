कुशीनगर में सोशल मीडिया पर पोस्ट की एडिटेड फोटो; अधिवक्ता की छवि धूमिल करने का आरोप, FIR दर्ज
प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि सूचना के अनुसार एफआईआर दर्जकर विवेचना शुरू कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 7:48 PM IST
कुशीनगर : पडरौना कोतवाली क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एडिटेड और कथित रूप से कूटरचित पोस्ट डालकर छवि धूमिल करने का मामला सामने आया है. विशेष शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो एक्ट) ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
संजय कुमार तिवारी ने शिकायत में बताया कि वह विशेष शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो एक्ट) के रूप में कार्यरत हैं. उनके साथ एक अन्य अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा भी इसी पद पर नियुक्त हैं. दोनों अधिवक्ताओं ने एक आपराधिक मुकदमे में संयुक्त रूप से अभियोजन पक्ष की पैरवी की थी, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
आरोप है कि इस फैसले से संबंधित समाचार को आरोपी पक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म पर एडिटकर भ्रामक व आपत्तिजनक तरीके से पोस्ट किया. आरोप है कि इसमें अधिवक्ताओं की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक सामग्री जोड़ दी गई और उनके नामों के साथ गलत जानकारी प्रकाशित की गई.
शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस फर्जी पोस्ट के माध्यम से न केवल अधिवक्ताओं की सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, बल्कि उन्हें मानसिक एवं सामाजिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया. इस घटना से अधिवक्ता समाज में आक्रोश का माहौल भी उत्पन्न हो गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पडरौना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि सूचना के अनुसार एफआईआर दर्जकर विवेचना शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हुआ है तो निश्चित रूप से विधि अनुसार कार्यवाही भी होगी.
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