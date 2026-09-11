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अमरोहा में टीचर पर छात्र की पिटाई का आरोप; परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर, जांच जारी

अमरोहा: औद्योगिक नगरी गजरौला में स्कूल में कक्षा 10 के छात्र की कथित रूप से डंडों से पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि बेंच उठाने से इंकार करने पर शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी. घटना के बाद छात्र के शरीर पर चोट के निशान दिखाई देने की बात भी सामने आई है. वहीं, परिजनों ने छात्र के हाथ में फ्रैक्चर होने का भी दावा किया है.

मामला थाना गजरौला क्षेत्र स्थित एक पब्लिक स्कूल का है. कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्र के परिजनों का आरोप है कि स्कूल में शिक्षक बाकर अली ने छात्र से बेंच उठाने के लिए कहा था. छात्र द्वारा बेंच उठाने से इंकार करने पर शिक्षक कथित रूप से नाराज हो गए और उन्होंने छात्र की डंडे से पिटाई कर दी.

छात्र का आरोप है कि पिटाई के दौरान उसने शिक्षक से खुद को बचाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद उसकी पिटाई की जाती रही. घटना के बाद छात्र के शरीर पर चोट के निशान भी बने हैं.

परिजनों का कहना है कि छात्र के हाथ में गंभीर चोट आई है और फ्रैक्चर की आशंका के चलते उसका उपचार कराया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्र के परिजनों में आक्रोश फैल गया.