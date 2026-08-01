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लखनऊ में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच के आदेश

डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि आरोपी दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 10:02 PM IST

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लखनऊ : आशियाना थाने में तैनात एक उपनिरीक्षक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में मारपीट एवं जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है. पीड़िता ने मोबाइल फोन में मौजूद उसकी निजी सामग्री को वायरल करने तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है. पीड़िता की शिकायत पर आरोपी दरोगा के खिलाफ शनिवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.




डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि पीड़िता की लिखित तहरीर प्राप्त हो गई है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी दरोगा के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं. पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच एसीपी कैंट को सौंपी गई है. जांच में जो भी साक्ष्य और तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी व विभागीय कार्रवाई की जाएगी.




​पीड़िता के अनुसार, करीब एक साल पहले उसकी दोस्ती बस्ती निवासी युवक से हुई थी. आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में मुकर गया था. इस संबंध में फरवरी 2026 में बस्ती के छावनी थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसे विवेचना के लिए एफआईआर के तहत लखनऊ के आशियाना थाने ट्रांसफर किया गया था.

आरोप है कि 21 फरवरी 2026 को आशियाना थाने में तैनात दरोगा ने पीड़िता को बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुलाया था. आरोप है कि दरोगा ने मदद का भरोसा देकर आशियाना थाने और किला चौराहे के पास एक कमरे में बुलाकर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता का आरोप है कि दरोगा ने आशियाना क्षेत्र में बुलाकर उसके साथ कई बार मारपीट की. ​ ​

यह भी पढ़ें : सचेंडी में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला; 50 हजार का इनामी आरोपी दरोगा गिरफ्तार, काफी समय से था फरार

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