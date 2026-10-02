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लखनऊ में नाबालिग के मांग में जबरन भरा सिंदूर, धर्मांतरण का बनाया दबाव, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसकी फोटो खींच ली. वायरल करने की धमकी देकर कई बार शोषण किया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Lucknow Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 9:04 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : मलिहाबाद थाना क्षेत्र में एक युवती को ब्लैकमेल कर कई वर्षों तक शोषण करने, जबरन कलमा पढ़वाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी ने पीड़िता के नाबालिग रहते हुए उसकी मांग में जबरन सिंदूर भरकर तस्वीरें खींच ली थीं और उन्हीं तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा. पीड़िता की लिखित तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहनवाज उर्फ शेखू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता का आरोप है, कक्षा 11 में पढ़ाई के दौरान से आरोपी शाहनवाज उसका पीछा कर परेशान करता था. 1 जनवरी 2021 को आरोपी ने अकेला पाकर जबरन उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और मोबाइल से उसकी फोटो खींच ली. इसके बाद आरोपी ने इन तस्वीरों को सार्वजनिक और वायरल करने का खौफ दिखाकर लगातार डराया-धमकाया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए.

​कलमा पढ़ने की जिद और धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव : ​पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोपी की प्रताड़ना का सिलसिलेवार ब्योरा दिया. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी शाहनवाज उस पर जबरन कलमा पढ़ने और मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बनाता था. विरोध करने पर आरोपी पीड़िता को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था.

पीड़िता के बयान दर्ज : ​मलिहाबाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए पुलिस ने पीड़िता के बीएनएसएस की धाराओं 180 और 183 के तहत बयान दर्ज कराए. साथ ही जन्मतिथि से जुड़े शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र और घटनास्थल का निरीक्षण कर ठोस सुबूत जुटाए. अपराध के पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद मलिहाबाद थाने के उपनिरीक्षक श्रीप्रकाश सिंह और उपनिरीक्षक शनि तोमर की टीम ने 2 अक्टूबर को सुबह करीब 8:05 बजे नीबू बाग के पास से आरोपी शाहनवाज उर्फ शेखू (26), निवासी मोहल्ला सिमरा तालाब, मलिहाबाद को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी ने खुद को बताया बेकसूर : इंस्पेक्टर मलीहाबाद सुरेंद्र भाटी ने बताया, ​पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुद पर लगे आरोपों को नकारते हुए इसे प्रेम संबंध का मामला बताने की कोशिश की, जिसे अदालत में साबित करने का दावा किया. हालांकि, पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. विधिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

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