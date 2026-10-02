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लखनऊ में नाबालिग के मांग में जबरन भरा सिंदूर, धर्मांतरण का बनाया दबाव, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Lucknow Police )

लखनऊ : मलिहाबाद थाना क्षेत्र में एक युवती को ब्लैकमेल कर कई वर्षों तक शोषण करने, जबरन कलमा पढ़वाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी ने पीड़िता के नाबालिग रहते हुए उसकी मांग में जबरन सिंदूर भरकर तस्वीरें खींच ली थीं और उन्हीं तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा. पीड़िता की लिखित तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहनवाज उर्फ शेखू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.