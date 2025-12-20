ETV Bharat / state

बोकारो में 15वीं वित्त आयोग की योजनाओं में गड़बड़ी! फर्जी लाभुक बनाकर एजेंसी के खाते में राशि भेजने का आरोप

बोकारो: जिले में डीएमएफटी फंड घोटाले के बाद 15वीं वित्त की राशि घोटाला का मामला सामने आया है. पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार योजनाओं में लगभग 40 लाख रुपये का घोटाला हुआ है. मामला कसमार प्रखंड का है. आरोप है कि फर्जी लाभुक बनाकर 15वीं वित्त की योजनाओं में लाभुकों के खाते में राशि नहीं भेज कर सीधे एजेंसी के खाते में 90 फीसदी राशि भेज दी गई है. जबकि 15वीं वित्त में 60:40 के अनुपात में भुगतान का नियम है. गड़बड़ी का आरोप वॉटर प्यूरीफायर और जलमीनार निर्माण कार्य में लगा है.

15वीं वित्त की राशि घोटाला करने का आरोप कसमार प्रखंड विकास पदाधिकारी नम्रता जोशी पर लग रहा है. इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब पंचायत समिति सदस्य के पति नीरज कुमार भट्टाचार्य ने इसको लेकर आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा. पहले जवाब देने से आनाकानी की गई, लेकिन द्वितीय अपील में यह जानकारी देने का काम किया गया.

आरटीआई कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि और कसमार बीडीओ का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अभिलेख में कई त्रुटियां पाई गई

जानकारी की मिलने के बाद जब अभिलेख को देखा गया तो अभिलेख में कई त्रुटियां पाई गईं. अभिलेख में पंचायत समिति सदस्यों की सहमति का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है. जो लाभुक बनाए गए थे, वह भी फर्जी थे. जब कुछ लाभुकों से फोन के माध्यम से जानकारी ली गई तो उन्होंने किसी भी तरह के काम कराए जाने की जानकारी से इनकार किया. उन्होंने कहा कि निजी एजेंसियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने राशि का एक मुफ्त पेमेंट किया है,जो इनकी निजी एजेंसियां हैं.

प्रखंड विकास पदाधिकारी का पक्ष

वहीं इस मुद्दे पर जब कसमार प्रखंड विकास पदाधिकारी नम्रता जोशी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच जिला और राज्य स्तर पर चल रही है. रिपोर्ट आने पर ही कुछ स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है.