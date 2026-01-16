ETV Bharat / state

पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग, अभ्यर्थियों ने लगाए धांधली के आरोप, बिलासपुर से सीएम हाउस के लिए पैदल मार्च

बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड से रायपुर के लिए निकली पदयात्रा में शामिल अभ्यर्थी विवेक दुबे ने बताया कि उनकी सरकार से मुख्य मांग है कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक संवर्ग की वर्ष 2023-24 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2023-24 में फिजिकल परीक्षा में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने गुरुवार को बिलासपुर से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास तक तीन दिवसीय शांतिपूर्ण पदयात्रा शुरू की. उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और कई केंद्रों पर अनियमितताएं हुई हैं.

भर्ती किस नियम और प्रक्रिया के तहत कराई गई, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं दी गई. न तो राजपत्र का पालन किया गया और न ही किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना जारी की गई- विवेक दुबे,अभ्यर्थी



सीबीआई से जांच कराने की मांग

विवेक दुबे ने दावा किया कि कुल 9 परीक्षा केंद्रों पर फिजिकल टेस्ट के दौरान गंभीर धांधली हुई है. विवेक दुबे के अनुसार, यदि इस मामले की जांच विभागीय अधिकारियों से कराई गई तो उसे दबा दिया जाएगा, इसलिए वे सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं. निष्पक्ष जांच ही सच्चाई सामने ला सकती है.

विवेक दुबे के मुताबिक उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर 7 दिनों के भीतर कानूनी और न्यायिक जांच कराने की मांग की थी. चेतावनी दी गई थी कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे. इसी क्रम में अब शांतिपूर्ण पदयात्रा के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. बिलासपुर से रायपुर सीएम हाउस के लिए हम लोगों ने कूच किया है,वहीं जाकर अपनी बात रखेंगे.

