धर्म परिवर्तन का आरोप : दिल्ली से आकर अलवर में करता था प्रार्थना सभा, जानिए पूरा मामला
प्रार्थना सभा के नाम पर मकान में धर्म परिवर्तन का आरोप. 8 साल से ज्यादा समय तक अलवर में प्रार्थना सभा...
Published : June 4, 2026 at 5:30 PM IST
अलवर: शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तंवर कॉलोनी के एक मकान में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है. घटना की सूचना के बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और प्रार्थना करवा रहे कथित व्यक्ति को पकड़ लिया. इससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और प्रार्थना सभा में आई महिलाएं वहां से निकल गईं.
प्रार्थना सभा करवाने आए व्यक्ति ने खुद को दिल्ली निवासी बताया और करीब 8 साल से ज्यादा समय तक अलवर आकर प्रार्थना सभा करवाने की बात कबूली. अभी तक इस कथित व्यक्ति के अलवर में 25 से ज्यादा लोग अनुयायी बन चुके हैं. मामले की सूचना लगते ही अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कथित व्यक्ति को डिटेन कर पूछताछ के लिए थाना लेकर गई.
पुलिस ने क्या कहा ? : वहीं, अखेपुरा थाना प्रभारी महेश तिवारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक व मकान मालिक को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई. घटना के संबंध में अभी जांच की जा रही है. जांच के बाद ही सच्चाई का पता चल सकेगा.
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वहीं, विश्व हिंदू परिषद के संयोजक प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली कि तंवर कॉलोनी के एक मकान में धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल चल रहा है. इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया. इस दौरान जानकारी मिली कि दिल्ली का एक कथित व्यक्ति अलवर आकर एक मकान में प्रार्थना सभा के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है.
राजावत ने बताया कि जैसे ही हिंदू समाज के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तो महिलाएं मकान से निकल गईं. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना अखेपुरा थाना पुलिस को देकर मौके पर बुलाया गया. इसके बाद पुलिस कथित व्यक्ति व मकान मालिक को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई. प्रार्थना सभा में बैठी एक युवती ने बताया कि वह करीब 8 साल से इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है और प्रार्थना सभा में हिस्सा लेती है. उसने बताया कि कुछ साल पहले प्रार्थना सभा बंद हुई थी, इसके बाद वापस शुरू हो गई.