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धर्म परिवर्तन का आरोप : दिल्ली से आकर अलवर में करता था प्रार्थना सभा, जानिए पूरा मामला

मौके पर एकत्रित लोग ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तंवर कॉलोनी के एक मकान में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है. घटना की सूचना के बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और प्रार्थना करवा रहे कथित व्यक्ति को पकड़ लिया. इससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और प्रार्थना सभा में आई महिलाएं वहां से निकल गईं. प्रार्थना सभा करवाने आए व्यक्ति ने खुद को दिल्ली निवासी बताया और करीब 8 साल से ज्यादा समय तक अलवर आकर प्रार्थना सभा करवाने की बात कबूली. अभी तक इस कथित व्यक्ति के अलवर में 25 से ज्यादा लोग अनुयायी बन चुके हैं. मामले की सूचना लगते ही अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कथित व्यक्ति को डिटेन कर पूछताछ के लिए थाना लेकर गई. पुलिस ने क्या कहा ? : वहीं, अखेपुरा थाना प्रभारी महेश तिवारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक व मकान मालिक को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई. घटना के संबंध में अभी जांच की जा रही है. जांच के बाद ही सच्चाई का पता चल सकेगा.