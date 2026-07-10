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मऊ में स्कूटी देने के बहाने युवती से दुष्कर्म; सेल्समैन पर दो साल तक ब्लैकमेल करने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 9:40 PM IST

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मऊ : कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती ने स्कूटी शोरूम में कार्यरत सेल्समैन पर नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जल्द कार्रवाई की मांग की.

पीड़िता के मुताबिक, वह स्कूटी खरीदने के लिए शोरूम में गई थी. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने नई स्कूटी आने की सूचना देने के बहाने उसका मोबाइल नंबर ले लिया. आरोप है कि दो दिन बाद स्कूटी देने के नाम पर उसे शोरूम बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया. पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद बेहोशी की हालात में उसके साथ दुष्कर्म किया. युवती का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिये और उसके आधार पर लगातार दो वर्षों तक उसे ब्लैकमेल करता रहा.


पीड़िता का कहना है कि आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पिछले दो वर्षों से उसे ब्लैकमेल करता रहा है. सामाजिक बदनामी और लोकलज्जा के कारण वह पहले पुलिस के पास नहीं गई, लगातार मानसिक उत्पीड़न से परेशान होने के बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि एक युवती ने बताया कि स्कूटी लेने के लिए एक शोरूम में गई थी, वहां एक सेल्समैन ने पीड़िता का नंबर ले लिया और गाड़ी देने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्जकर लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल कराकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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