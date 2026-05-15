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खैरागढ़ शराब दुकान पर ओव्हररेटिंग का आरोप, मदिरा प्रेमी बोले विरोध करने पर होती है मारपीट

खैरागढ़ की सरकारी शराब दुकान पर ओव्हररेटिंग के गंभीर आरोप लगे हैं. मदिरा प्रेमियों का कहना है विरोध करने पर मारपीट की जाती है.

Allegation of overrating on Khairagarh liquor shop
खैरागढ़ शराब दुकान पर ओव्हररेटिंग का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
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खैरागढ़ : खैरागढ़ की सरकारी शराब दुकान फिर से विवाद के घेरे में है. कभी मिलावटी शराब और फर्जी होलोग्राम को लेकर सुर्खियों में रही शराब दुकान अब ओव्हररेटिंग और अव्यवस्था के आरोपों से घिरी है.यही नहीं ओव्हर रेटिंग का विरोध करने वालों पर शराब दुकान के कर्मी दबंगई करते हैं. अब तो हालात ऐसे हैं कि शराब प्रेमियों के बीच चर्चा आम हो चुकी है कि यहां से शराब लेनी है तो रेट तो ज्यादा लगेगा ही.

विरोध करने पर मारपीट और धमकी का आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान के बाहर कुछ कथित असामाजिक तत्वों ने अपना अनौपचारिक नेटवर्क बना रखा है. आरोपों के मुताबिक निर्धारित कीमत से 10 रुपए ज्यादा लेकर शराब उपलब्ध कराई जा रही है.जो ग्राहक इसका विरोध करते हैं, उन्हें गाली-गलौज, धमकी और अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है. हैरानी की बात यह है कि यह पूरा खेल कथित तौर पर सरकारी दुकान के आसपास ही चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की सख्ती कहीं नजर नहीं आती.शाम ढलते ही दुकान के बाहर हालात और बिगड़ने लगते हैं. लंबी कतारें, धक्का-मुक्की, हंगामा और अफरा-तफरी अब यहां आम तस्वीर बन चुकी है.

खैरागढ़ शराब दुकान पर ओव्हररेटिंग का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुरक्षा व्यवस्था लगभग नदारद है. न पर्याप्त गार्ड दिखाई देते हैं और न ही भीड़ नियंत्रण का कोई पुख्ता इंतजाम. यही वजह है कि आए दिन विवाद, मारपीट,जेब कटना और चाकूबाजी जैसी घटनाओं की चर्चाएं इलाके में सुनाई देती रहती हैं- रोचकलाल, मदिरा प्रेमी

मामले पर जब खैरागढ़ आबकारी विभाग के अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने भी जांच करवाने की बात कही

मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है. जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी- चंद्र प्रकाश सिंह, अधिकारी आबकारी विभाग

लेकिन अब खैरागढ़ में सवाल सिर्फ जांच का नहीं, भरोसे का है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सरकारी शराब दुकान में व्यवस्था कब दिखाई देगी? क्योंकि फिलहाल यहां शराब से ज्यादा अव्यवस्था बिकती नजर आ रही है।

आबकारी विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पहले से विवादों में रही इस दुकान पर आबकारी विभाग ने निगरानी क्यों नहीं बढ़ाई. जब पहले भी मिलावटी शराब और नियमों के उल्लंघन जैसे मामले सामने आ चुके हैं, तो फिर सुरक्षा और व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए.ऐसे में खैरागढ़ की दुकान को लेकर सामने आ रहे नए आरोप प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं.

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