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खैरागढ़ शराब दुकान पर ओव्हररेटिंग का आरोप, मदिरा प्रेमी बोले विरोध करने पर होती है मारपीट

खैरागढ़ : खैरागढ़ की सरकारी शराब दुकान फिर से विवाद के घेरे में है. कभी मिलावटी शराब और फर्जी होलोग्राम को लेकर सुर्खियों में रही शराब दुकान अब ओव्हररेटिंग और अव्यवस्था के आरोपों से घिरी है.यही नहीं ओव्हर रेटिंग का विरोध करने वालों पर शराब दुकान के कर्मी दबंगई करते हैं. अब तो हालात ऐसे हैं कि शराब प्रेमियों के बीच चर्चा आम हो चुकी है कि यहां से शराब लेनी है तो रेट तो ज्यादा लगेगा ही.

विरोध करने पर मारपीट और धमकी का आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान के बाहर कुछ कथित असामाजिक तत्वों ने अपना अनौपचारिक नेटवर्क बना रखा है. आरोपों के मुताबिक निर्धारित कीमत से 10 रुपए ज्यादा लेकर शराब उपलब्ध कराई जा रही है.जो ग्राहक इसका विरोध करते हैं, उन्हें गाली-गलौज, धमकी और अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है. हैरानी की बात यह है कि यह पूरा खेल कथित तौर पर सरकारी दुकान के आसपास ही चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की सख्ती कहीं नजर नहीं आती.शाम ढलते ही दुकान के बाहर हालात और बिगड़ने लगते हैं. लंबी कतारें, धक्का-मुक्की, हंगामा और अफरा-तफरी अब यहां आम तस्वीर बन चुकी है.

खैरागढ़ शराब दुकान पर ओव्हररेटिंग का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)