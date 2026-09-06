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रायबरेली प्रशासन ने रोका सपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम; बंद स्कूल के पास कार्यक्रम पर विवाद

समाजवादी पार्टी के रायबरेली जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 26 हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं.

रायबरेली में प्रशासन ने रोका सपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम.
रायबरेली में प्रशासन ने रोका सपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 6:57 AM IST

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रायबरेली: गदागंज थाना क्षेत्र के गढ़ी मनिहर सरकी गांव में शिक्षक दिवस पर समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को लेकर विवाद हो गया. सपा नेताओं का आरोप है कि प्रशासन ने कार्यक्रम नहीं होने दिया.

इस कार्यक्रम में सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव सहित कई नेता शामिल होने वाले थे. वह लोग एक प्राथमिक विद्यालय के बगल में शिक्षक सम्मान समारोह करने पहुंचे थे. सपा नेताओं ने प्रशासन पर जबरन कार्यक्रम न होने देने का आरोप लगाया.

सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 26 हजार स्कूल बंद कर दिए हैं. गांव के लोग शिक्षक दिवस पर इकट्ठा होकर इस बंद स्कूल को दोबारा खुलवाने की मांग करने वाले थे. इसी दौरान शिक्षकों का सम्मान भी किया जाना था. कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिल गई.

रायबरेली में प्रशासन ने रोका सपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम. (Video Credit: ETV Bharat)

सूचना मिलते ही सीओ गिरजाशंकर त्रिपाठी और एसडीएम विवेक राजपूत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बंद स्कूल के पास राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति देने से साफ इंकार कर दिया.

प्रशासन का तर्क था कि सरकारी आदेश से बंद स्कूल परिसर के आसपास बिना अनुमति कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता. अधिकारियों ने मौके से पंडाल और माइक भी हटवा दिया. अनुमति न मिलने पर सपा नेताओं में नाराजगी दिखी.

प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आरोप लगाया कि यह सरकार शिक्षा विरोधी है. बाबा साहब के आदर्शों को नहीं मानती है. उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि गांव के बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ें.

जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने कम छात्र संख्या का बहाना बनाकर स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर बंद कर दिया है. इससे ग्रामीण बच्चों को दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़ रहा है. शिक्षकों को भी इधर-उधर भेजा जा रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष के लोकतांत्रिक कार्यक्रमों को रोक रही है. प्रशासन की सख्ती के बाद सपा नेताओं ने सड़क पर ही सांकेतिक रूप से कार्यक्रम किया. इसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा.

वहीं, प्रतापगढ़ में शिक्षक दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी की ओर से सदर विकासखंड के माधवगंज महुली में PDA की पाठशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में रानीगंज विधायक डॉ. आरके वर्मा ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा.

डॉ. आरके वर्मा ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में करीब 1.61 लाख स्कूल थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर करीब 1.36 लाख रह गई है. उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने और बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए.

विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने के बजाय शराब की दुकानें खोली जा रही हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास की बुनियाद है. सरकार को स्कूलों की स्थिति सुधारने, शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए.

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