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आंंगनबाड़ी भर्ती; सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र न मिलने का आरोप, तहसील दिवस पर जिलाधिकारी से लगाई गुहार

शिकायतकर्ता श्रद्धा रावत ने बीते दिनों सरोजिनीनगर तहसील में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र बरगवां में सहायिका पद के लिए आवेदन किया था. उनका दावा है कि मार्च 2026 में उनके दस्तावेजों का सत्यापन माह मार्च में हो गया था. उनका आरोप है कि अभी तक न ही उन्हें नियुक्ति दी गई है और न ही कोई सूचना नियुक्ति के संबंध में दी गई है, जिससे की नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत विलंब हो रहा है.

लखनऊ : राजधानी में आंगनबाड़ी भर्ती में द्वितीय वरीयता में सहायिका पद पर चयनित अभ्यर्थी ने नियुक्ति न मिलने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. अभ्यर्थी ने सरोजिनीनगर तहसील में आयोजित समाधान दिवस में शिकायती पत्र दिया है.

इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रेयश कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता का द्वितीय वरीयता के आधार पर चयन किया गया है. उनका नियुक्ति पत्र संबंधित सीडीपीओ को भेज दिया गया है और जल्द ही उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा.







जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि दो बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए नियुक्ति पत्र भेज दिए गए हैं. जिन दो सीडीपीओ ने अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं लिए हैं, उन्होंने परीक्षा ड्यूटी में व्यस्त होने की जानकारी दी है.

ऐसे में संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को सीधे जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय बुलाकर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि जिले में 1100 से अधिक सहायिका पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थीं. इनमें 900 से अधिक पदों पर नियुक्ति हो चुकी है, जबकि करीब 100 पदों पर भर्ती नहीं हो सकी है. वहीं द्वितीय वरीयता में चयनित एक दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों को भी जल्द नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे.





क्या कहते हैं नियम? : भर्ती नियमों के अनुसार, यदि प्रथम चयनित अभ्यर्थी तय समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करती है, तो मेरिट में दूसरे स्थान पर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जाती है. इस प्रक्रिया को 24 जून 2026 को मंजूरी भी मिल चुकी है. इसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से अधिकांश परियोजनाओं के लिए नियुक्ति पत्र संबंधित सीडीपीओ कार्यालयों को भेज दिए गए.