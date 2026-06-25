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राह चलती किशोरी का पीछा कर करता था छेड़खानी, मां की शिकायत पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर में एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. पीड़िता की मां ने पुलिस की शिकायत की.

Minor Physical Abuse Case
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 25, 2026 at 8:33 AM IST

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Updated : June 25, 2026 at 9:17 AM IST

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रुद्रपुर: कोतवाली क्षेत्र रुद्रपुर में एक नाबालिग किशोरी से कथित छेड़छाड़ और धमकी देने का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है.

रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. पीड़िता की मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है, वहीं पुलिस मामले में जल्द कार्रवाई का दावा कर रही है.जानकारी के अनुसार, पीड़ित किशोरी की मां ने कोतवाली पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाला साहिल पुत्र आरिफ काफी समय से उनकी नाबालिग पुत्री को परेशान कर रहा था.

आरोप है कि आरोपी राह चलते किशोरी का पीछा करता था, उससे जबरन बातचीत करने का प्रयास करता था और कई बार उसका हाथ भी पकड़ चुका है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि जब किशोरी और उसके परिजनों ने आरोपी के व्यवहार का विरोध किया तो उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. लगातार हो रही इस कथित हरकत से किशोरी और उसका परिवार मानसिक रूप से परेशान था. आखिरकार परिवार ने पुलिस की शरण लेते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की.

मामले की गंभीरता को देखते हुए रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है व उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.
-प्रकाश सिंह डोभाल, रुद्रपुर कोतवाल प्रभारी निरीक्षक

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके.

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Last Updated : June 25, 2026 at 9:17 AM IST

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