कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर दिया था शादी का झांसा, मामला दर्ज
आरोपी ने दुष्कर्म के दौरान अश्लील फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और इनके आधार पर ब्लैकमेल किया.
Published : July 17, 2026 at 1:51 PM IST
डीडवाना कुचामन: जिले के परबतसर उपखण्ड क्षेत्र के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र में एक कॉलेज छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है. परिजनों की शिकायत पर गच्छीपुरा पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
परबतसर एडिशनल एसपी भूपेन्द्र शर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज जांच की जा रही है. पुलिस सभी तथ्यों और आरोपों की गहन जांच में जुटी हुई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा. आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं आरोपी ने दुष्कर्म के दौरान अश्लील फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड किए, जिन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर आरोपी ने रुपए भी हड़पे. छात्रा के पिता ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है.
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24 साल की छात्रा ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि मकराना क्षेत्र के आस पास में ही रहने वाला एक युवक था, जो कई बार उसके साथ गाड़ी में आता-जाता रहता था. आरोपी युवक ने छात्रा से सोशल मीडिया पर बातचीत करके नजदीकियां बढ़ाई और कहने लगा कि वह उसे पसंद करता है और उसके साथ ही शादी करेगा. आरोपी ने छात्रा को मिलने के लिए बुलाया. तब शादी का झांसा देकर कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए. इन फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल करता रहा और रुपए भी हड़प लिए.