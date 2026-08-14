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उदयपुर के आश्रम में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, संचालिका से शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

बच्ची की मां का निधन हो चुका है. मजदूर पिता कुछ महीने पहले आश्रम छोड़ गया था. तब से मिलने भी नहीं आया.

Office of the Superintendent of Police, Udaipur
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उदयपुर (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 6:48 PM IST

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उदयपुर: शहर के एक आश्रम में 10 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि आश्रम संचालिका का भाई बच्ची का यौन शोषण करता था. बच्ची ने कई बार इसकी जानकारी आश्रम संचालिका को दी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय उसे चुप रहने को कहा.

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. इधर, मामले की जानकारी मिलने के बाद चाइल्ड लाइन टीम ने बच्ची को आश्रम से रेस्क्यू किया. इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश किया गया. समिति ने बच्ची को राजकीय बालिका गृह में शेल्टर कराया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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काउंसलिंग में बच्ची ने बताई आपबीती: CWC अध्यक्ष यशोदा पणिहार के मुताबिक, आरोपी आश्रम में बच्ची को अकेला देखकर उससे गंदी हरकतें करता था. यशोदा पणिहार ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान बच्ची बेहद डरी और सहमी हुई थी. वह बार-बार कह रही थी कि उसे वापस आश्रम नहीं भेजा जाए. उन्होंने बताया कि बच्ची की मां का कुछ साल पहले निधन हो चुका है. पिता मजदूरी करता है और शराब का आदी है. बच्ची उसकी इकलौती संतान है. पिता कुछ महीने पहले उसे आश्रम छोड़ गया था. इसके बाद उससे मिलने नहीं आया.

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बालिका गृह पहुंचकर लिए बयान: इस मामले को लेकर पुलिस भी जांच कर रही है. राजकीय बालिका गृह का निरीक्षण किया और बच्ची से मुलाकात कर बयान लिए. बच्ची ने बताया कि उसने कई बार आश्रम संचालिका से आरोपी की शिकायत की थी, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया. बच्ची को मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

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10 साल की बच्ची से दुष्कर्म
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