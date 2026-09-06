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लखनऊ में कोर्ट परिसर में इंस्पेक्टर से बदसलूकी का आरोप, अधिवक्ता समेत दो के खिलाफ FIR दर्ज

इंस्पेक्टर की तहरीर पर वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.

वजीरगंज
वजीरगंज (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 8:46 PM IST

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लखनऊ : राजधानी में कोर्ट परिसर में पुलिस अधिकारी और वकीलों के बीच विवाद का मामला सामने आया है. सुशांत गोल्फ सिटी थाने के इंस्पेक्टर का आरोप है कि रिमांड प्रक्रिया के सिलसिले में कोर्ट पहुंचने पर एक अधिवक्ता ने अपने दो साथियों के साथ अभद्रता की. इंस्पेक्टर की तहरीर पर वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.




इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि शनिवार को वह करीब 12:30 बजे SI विवेक वर्मा व कांस्टेबल पुष्पेंद्र तिवारी के साथ कस्टम कोर्ट से रिमांड लेने पहुंचे थे. उनका आरोप है कि इस समय एडवोकेट केएम मिश्रा अपने दोनों साथियों के साथ आए और दुर्व्यवहार करने लगे.

इंस्पेक्टर का आरोप है कि अधिवक्ता ने उनकी शिकायत पर मुकदमा न दर्ज करने की बात कही. इस पर उन्होंने गलत काम करने से इनकार कर दिया. इंस्पेक्टर ने तहरीर में अधिवक्ता पर "ठीक करने" और कचहरी परिसर में ना आने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि आरोपी डेढ़ घंटे तक कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों के सामने अपमान करते रहे.

इंस्पेक्टर ने बताया कि पहले एक जूनियर उनके पास आया था और उसने कहा कि सर आपसे बात करेंगे. इसके बाद फोन पर बातचीत हुई. इंस्पेक्टर का आरोप है कि अधिवक्ता केएम मिश्रा ने उनसे अभद्रता की.

घटना के बाद इंस्पेक्टर की ओर से वजीरगंज थाने में तहरीर दी गई है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है.

वजीरगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सुशांत गोल्फ सिटी थाना इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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