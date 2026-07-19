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आजमगढ़: प्रधानाध्यापक पर मासूम छात्र से तंत्र-मंत्र कराने का आरोप, परिजनों में दर्ज कराई शिकायत

आजमगढ़: जनपद के निजामाबाद थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्राथमिक विद्यालय सोढरी के प्रधानाध्यापक पर एक छात्र के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे को स्कूल से दूसरे के घर भेजकर तंत्र-मंत्र कराया गया है. मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है. फिलहाल जांच जारी है.

जानकारी के अनुसार, मामला निजामाबाद थाना क्षेत्र के कोलहपुर गांव का है, यहां का एक मासूम छात्र 16 जुलाई को प्राथमिक विद्यालय सोढरी पढ़ने गया था. परिजनों का आरोप है कि विद्यालय में पढ़ाई के दौरान प्रधानाध्यापक शिवदरश शर्मा मासूम छात्र को स्कूल से कुछ ही दूरी पर स्थित एक घर में ले गए. वहां मौजूद एक व्यक्ति ने पहले बच्चे को मिठाई खिलाई और उसके माथे पर टीका लगाया. इसके बाद घर के लोगों ने बच्चे के पांच बार पैर छुए, उसे 52 रुपये दिए और वापस भेज दिया. परिजनों का दावा है कि प्रधानाध्यापक ने छात्र को दूसरे के घर भेजकर उससे तंत्र-मंत्र कराया है.

इस घटना की जानकारी होने पर परिजन दूसरे दिन स्कूल पहुंचकर प्रधानाध्यापक से पूछताछ की, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिला. इस पर परिजनों ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है.