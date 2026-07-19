आजमगढ़: प्रधानाध्यापक पर मासूम छात्र से तंत्र-मंत्र कराने का आरोप, परिजनों में दर्ज कराई शिकायत
परिजनों ने कहा कि प्रधानाध्यापक ने छात्र को दूसरे के घर भेजकर तंत्र-मंत्र कराया है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 4:18 PM IST
आजमगढ़: जनपद के निजामाबाद थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्राथमिक विद्यालय सोढरी के प्रधानाध्यापक पर एक छात्र के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे को स्कूल से दूसरे के घर भेजकर तंत्र-मंत्र कराया गया है. मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है. फिलहाल जांच जारी है.
जानकारी के अनुसार, मामला निजामाबाद थाना क्षेत्र के कोलहपुर गांव का है, यहां का एक मासूम छात्र 16 जुलाई को प्राथमिक विद्यालय सोढरी पढ़ने गया था. परिजनों का आरोप है कि विद्यालय में पढ़ाई के दौरान प्रधानाध्यापक शिवदरश शर्मा मासूम छात्र को स्कूल से कुछ ही दूरी पर स्थित एक घर में ले गए. वहां मौजूद एक व्यक्ति ने पहले बच्चे को मिठाई खिलाई और उसके माथे पर टीका लगाया. इसके बाद घर के लोगों ने बच्चे के पांच बार पैर छुए, उसे 52 रुपये दिए और वापस भेज दिया. परिजनों का दावा है कि प्रधानाध्यापक ने छात्र को दूसरे के घर भेजकर उससे तंत्र-मंत्र कराया है.
इस घटना की जानकारी होने पर परिजन दूसरे दिन स्कूल पहुंचकर प्रधानाध्यापक से पूछताछ की, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिला. इस पर परिजनों ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है.
इधर प्रधानाध्यापक शिवदरश शर्मा का कहना है कि छात्र लंच के समय बाहर चला गया था. पास में ही एक व्यक्ति के घर उत्सव मनाया जा रहा था, वहां छात्र को भगवान का रूप मानकर उन्होंने बच्चे काे भी मिठाई दी और 52 रुपये उसे देकर घर भेज दिया. आधुनिकता के दौर में तंत्र-मंत्र जैसा कुछ नहीं होता है. परिजन अंधविश्वास में जी रहे हैं और बेवजह आरोप लगा रहे हैं.
वहीं, एसडीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. खंड शिक्षा अधिकारी व्यासदेव व बीएसए राजीव कुमार पाठक को इस संबंध जांच करके सूचित करने के लिए कहा गया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. खंड शिक्षा अधिकारी व्यासदेव ने कहा कि जांच के लिए कहा गया है. स्कूल खुलने पर मैं स्वयं जाऊंगा और जांच कर आवश्यक कार्रवाई करूंगा.
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