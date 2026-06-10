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बरेली में विवाहिता ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप; पुलिस ने 3 लोगों पर दर्ज किया केस

बरेली में विवाहिता ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: हेड़ी कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति के परिचित समेत तीन लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है. मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने दो नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, घटना उस समय हुई जब महिला का पति रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था. पीड़िता का आरोप है कि देर रात उसके पति का एक परिचित अपने दो साथियों के साथ उसके घर पहुंचा.

पहले उन्होंने उसके पति के बारे में जानकारी ली और फिर बातचीत के दौरान घर के अंदर प्रवेश कर गए. महिला का आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ जबरदस्ती की.

शिकायत में कहा गया है कि एक आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा आरोपी उसका विरोध दबाने में मदद करता रहा. वहीं तीसरा व्यक्ति हथियार लेकर खड़ा रहा और उसे डराता-धमकाता रहा.

पीड़िता का यह भी आरोप है कि बाद में दूसरे आरोपी ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपियों ने किसी को जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए.