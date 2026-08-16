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फ्लैट के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी; प्रोफेसर ने बिल्डर और बैंक पर लगाया आरोप, लखनऊ में FIR दर्ज

डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 9:22 PM IST

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लखनऊ : राजधानी में एक प्रोफेसर ने एक बिल्डर और उसकी यूनिट कंपनी के संचालकों पर गंभीर आरोप लगाये हैं. पूर्व कुलपति का आरोप है कि रियल स्टेट कंपनी के निदेशक और उनके बेटे ने पांच बैंकों के अधिकारियों से मिलीभगत कर उनके नाम पर करोड़ों रुपये का लोन स्वीकृत करा लिया. किश्तें न चुकाए जाने पर अब बैंक रिकवरी नोटिस भेज रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने बिल्डर, उसके बेटे और बैंक के अज्ञात पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित ने बताया कि कैसरबाग पुलिस ने ​​निदेशक नटवर गोयल, ​हिमांशु गोयल, ​आरके श्रीवास्तव, ​बाला श्रीवास्तव ​और पांचों बैंकों के अज्ञात अधिकारियों/कर्मचारियों ​के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.



एफआईआर के मुताबिक, पूर्व कुलपति, माहरूख मिर्जा ने बताया कि 14 दिसंबर 2023 को लालबाग स्थित सिने ग्रैंड अपार्टमेंट में फ्लैट संख्या 103 और 104 खरीदे थे. कंपनी के निदेशक नटवर गोयल और उनके बेटे हिमांशु गोयल ने इनकी कीमत 52.50 लाख और 55 लाख रुपये तक बताई थी.


पूर्व कुलपति माहरूख मिर्जा का आरोप है कि उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए पांच बैंकों से उनके नाम पर अलग-अलग ऋण स्वीकृत करा लिये. उनका आरोप है कि कंपनी ने करीब 94.30 लाख प्राप्त कर लिए. ​इतना ही नहीं एक बैंक से 1.17 करोड़ का अतिरिक्त होम लोन भी पास कराया गया, जबकि पूर्व में लिए गए 1.15 करोड़ के लोन का कोई समायोजन नहीं किया गया था.



उन्होंने बताया कि ​शुरुआत में कंपनी ने कुछ महीनों तक लोन की किश्तें जमा कीं, लेकिन बाद में भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया. इसके बाद बैंकों से पूर्व कुलपति को रिकवरी नोटिस आने लगे. प्रो. मिर्जा ने 8 जून को ईमेल के जरिए सभी बैंकों को इस फर्जीवाड़े की जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद 13 जून को बैंक के अधिकारियों ने उनके फ्लैट पर कानूनी नोटिस चस्पा कर दिया. ​आरोप है कि शिकायत किये जाने पर आरोपियों ने अभद्रता व गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी.

यह भी पढ़ें : हजरतगंज थाना में नटवर गोयल पर दर्ज हुआ मुकदमा

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