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फ्लैट के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी; प्रोफेसर ने बिल्डर और बैंक पर लगाया आरोप, लखनऊ में FIR दर्ज

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में एक प्रोफेसर ने एक बिल्डर और उसकी यूनिट कंपनी के संचालकों पर गंभीर आरोप लगाये हैं. पूर्व कुलपति का आरोप है कि रियल स्टेट कंपनी के निदेशक और उनके बेटे ने पांच बैंकों के अधिकारियों से मिलीभगत कर उनके नाम पर करोड़ों रुपये का लोन स्वीकृत करा लिया. किश्तें न चुकाए जाने पर अब बैंक रिकवरी नोटिस भेज रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने बिल्डर, उसके बेटे और बैंक के अज्ञात पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित ने बताया कि कैसरबाग पुलिस ने ​​निदेशक नटवर गोयल, ​हिमांशु गोयल, ​आरके श्रीवास्तव, ​बाला श्रीवास्तव ​और पांचों बैंकों के अज्ञात अधिकारियों/कर्मचारियों ​के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. ​



एफआईआर के मुताबिक, पूर्व कुलपति, माहरूख मिर्जा ने बताया कि 14 दिसंबर 2023 को लालबाग स्थित सिने ग्रैंड अपार्टमेंट में फ्लैट संख्या 103 और 104 खरीदे थे. कंपनी के निदेशक नटवर गोयल और उनके बेटे हिमांशु गोयल ने इनकी कीमत 52.50 लाख और 55 लाख रुपये तक बताई थी.