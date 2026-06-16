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पुरानी रंजिश में फायरिंग का आरोप, युवक के कंधे के नीचे लगी गोली

भरतपुर: जिले के बयाना सदर थाना क्षेत्र के कारवारी गांव में मंगलवार को पुरानी रंजिश को लेकर दिनदहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई. फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. गोली उसके कंधे के नीचे लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. परिजन उसे तुरंत बयाना अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. बाद में उसे भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिराम कुमावत ने बताया कि गनशॉट से एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. घटना के कारणों और आरोपों की पुष्टि के लिए सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिराम कुमावत, सीओ देवेंद्र जाखड़ और बयाना सदर थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से घटना की जानकारी जुटाई तथा मामले की जांच शुरू कर दी है.