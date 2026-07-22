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मृत दो भाईयों को जिंदा बता रजिस्ट्री करवाने का आरोप, कोर्ट ने दिए FIR के आदेश

राजस्व रिकॉर्ड के इस मामले में दोनों पक्षों ने एक–दूसरे पर आरोप लगाए हैं.

Devgarh Police Station
पुलिस थाना देवगढ़ (ETV Bharat Rajsamand)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 6:44 PM IST

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राजसमंद: जिले के देवगढ़ से करोड़ों रुपए की कृषि भूमि से जुड़े एक कथित फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि 6 से 46 वर्ष पहले मर चुके दो भाई को कागजों में जिंदा बताकर नगरपालिका देवगढ़ के पूर्व पालिकाध्यक्ष शोभालाल रेगर, पालिका के ठेकेदार जयसिंह सहित 5 आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री करवा ली. पांचों आरोपियों ने भूखंड काट कर भूमि कब्जा ली. मृत लोगों को जीवित बताकर राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीन हड़पने के आरोप को लेकर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए देवगढ़ थाना पुलिस को प्रकरण दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं.

अधिवक्ता नरेश पानेरी ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व पालिका अध्यक्ष सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट के आदेश की प्रति देवगढ़ पुलिस थाना पहुंच गई है. वहीं, देवगढ़ थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि वे दो दिन बाहर थे. इसलिए उन्हें इसके बारे में पता नहीं है. लेकिन कोर्ट से आदेश हुए, जिसके अनुसार प्रकरण दर्ज कर जांच की जाएगी. वहीं, नगरपालिका देवगढ़ के निवर्तमान अध्यक्ष शोभालाल रेगर ने कहा कि देवगढ़ शहर में कृषि भूमि मामले में उच्च न्यायालय ने भी प्रकरण खारिज कर दिया. मुझे पर जो आरोप लगाए हैं, वे बेबुनियाद हैं. अमरसिंह मुझसे राजनीतिक द्वेष रखते हैं. जब से मंडल अध्यक्ष का दायित्व उनसे छूटा है, तब से ही मेरे विरुद्ध बेबुनियाद षड़यंत्र रच रहे हैं.

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देवगढ़ भाजपा पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष अमरसिंह चौहान ने वरिष्ठ सिविल न्यायालय एवं अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश किया. दायर वाद के अनुसार देवगढ़ शहर से कामलीघाट रोड पर प्रथम पेट्रोल पम्प के पास अमेरिका शिफ्ट हो चुके दो भाईयों की जमीन थी. परिवाद में बताया गया कि देवगढ़ शहर में खसरा संख्या 1714 (रकबा 0.2800 हेक्टेयर) तथा पुराना खसरा संख्या 1458 (रकबा 1.06 बीघा) के मूल खातेदार चंद्रभाई और विट्ठल भाई पुत्र उम्मेदभाई थे. दोनों का पूरा परिवार अमेरिका में शिफ्ट हो गया. इस बीच 4 जनवरी, 1980 को विट्ठल भाई की अहमदाबाद के वीएस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई और उनका परिवार व वारिश भी अमेरिका चले गए. इसके अलावा दूसरा भाई चन्द्रप्रकाश जो पहले से अमेरिका में ही रह रहा था और वर्ष 2019 में अमेरिका में ही मृत्यु हो गई.

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परिवाद में आरोप है कि इसके बाद नगरपालिका देवगढ़ के निवर्तमान अध्यक्ष शोभालाल रेगर ने भूमि हड़पने के उद्देश्य से एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र रचा और फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपए की भूमि का स्वामित्व बदल दिया. आरोप है कि दोनों मृत व्यक्तियों की जगह कथित फर्जी व्यक्तियों को तहसील कार्यालय देवगढ़ में पेश करके जमीन की रजिस्ट्री करवा ली गई. इस मामले में देवगढ़ निवासी चन्द्रप्रकाश मेवाड़ा ने नगरपालिका देवगढ़ के निवर्तमान अध्यक्ष शोभालाल रेगर, ठेकेदार जयसिंह, पितामपुरा देवगढ़ निवासी हरदेव गुर्जर, सोहनलाल गुर्जर के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया.

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आरोप है कि फिर रिपोर्टकर्ता ने भी आरोपियों से मिलीभगत कर ली और पक्ष–विपक्ष ने मिलकर हाईकोर्ट में समझौता पत्र दाखिल कर प्रकरण का निस्तारण कर लिया. आरोप है कि फिर पालिकाध्यक्ष शोभालाल रेगर सहित पांचाें आरोपियों ने उक्त भूमि का पांच बराबर हिस्सों में बंटवारा कर नामान्तरण खुलवा दिया. फिर पांच भूखंड काट कर पांचों आरोपियों ने कब्जा लिया, जबकि पांचों में से कोई भी व्यक्ति असल भूमि मालिक के वारिस नहीं है.

'पुलिस ने नहीं की कार्रवाई': अमरसिंह ने बताया कि 20 मार्च, 2026 को देवगढ़ थाने में शिकायत दी. इसके बाद 21 मार्च को पुलिस अधीक्षक राजसमंद को लिखित परिवाद सौंपा, लेकिन न तो एफआईआर दर्ज हुई और न ही कार्रवाई हुई. इस पर उनके द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायालय देवगढ़ में वाद पेश किया गया. अदालत ने वाद की सुनवाई के बाद मामला गंभीर माना और अब नगरपालिका देवगढ़ के निवर्तमान पालिकाध्यक्ष शोभालाल समेत 5 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान व कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

मृत भाईयों की जमीन हड़पने का आरोप: वहीं अमरसिंह का दावा है कि 6 से 46 वर्ष पहले जो व्यक्ति मर चुके हैं, उनके नाम से फर्जी व्यक्ति तहसील में पेश कर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली. यह गंभीर अपराध है. इसलिए पुलिस में सुनवाई नहीं होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं. उम्मीद है कि अब प्रकरण में निष्पक्ष जांच होकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

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COURT ORDERS FIR IN LAND FRAUD CASE
5 लोगों के खिलाफ एफआईआर
FIR AGAINST EX PALIKA PRESIDENT
कृषि भूमि से जुड़ा फर्जीवाड़ा
ALLEGATION OF MAKING FRAUD REGISTRY

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