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खटखड़ सीएचसी में इंजेक्शन के बाद वृद्धा की मौत का आरोप, विधायक बोले, 'स्वास्थ्य तंत्र सुधारे सरकार'

बूंदी: जिले के खटखड़ सीएचसी में बुधवार को इलाज कराने पहुंची एक वृद्ध महिला तबीयत बिगड़ने के बाद मौत होने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने चिकित्सा स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. आक्रोशित परिजनों ने दोषी चिकित्सक और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया. सूचना मिलने पर बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी ली. विधायक ने जिले की बिगड़ती चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से स्वास्थ्य तंत्र सुधारने की मांग की. वहीं, सीएमएचओ डॉ ओपी सामर ने प्रारंभिक जानकारी के आधार पर महिला की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया. उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है. गलत इंजेक्शन लगाए जाने की पुष्टि नहीं हुई है.

हल्का बुखार होने पर अस्पताल लेकर पहुंचे : मृतका मोतिया बाई के रिश्तेदार प्रधान मीणा ने बताया कि महिला को एक दिन पहले हल्का बुखार आया था. बुधवार दोपहर करीब 12 बजे वह उसे उपचार के लिए खटखड़ सीएचसी लेकर पहुंचे. प्रधान मीणा के अनुसार अस्पताल में स्टाफ ने पहले बाजार से कैनुला मंगवाया. इसके बाद चिकित्सक ने महिला को इंजेक्शन लगाया. उनका आरोप है कि इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद मोतिया बाई की हालत अचानक बिगड़ गई. उसके मुंह से झाग निकलने लगे और वह अचेत हो गई.

उन्होंने बताया कि इस स्थिति को देखते हुए अस्पताल स्टाफ ने उसे एंबुलेंस से बूंदी जिला अस्पताल रेफर कर दिया. परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. प्रधान मीणा ने आरोप लगाया कि इंजेक्शन लगाने से पहले आवश्यक जांच या परीक्षण नहीं किया गया. इंजेक्शन लगते ही महिला की हालत बिगड़ गई और बाद में उसे आनन-फानन में बूंदी रेफर कर दिया गया. परिजनों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

कार्रवाई की मांग पर अड़े परिजन : वृद्धा की मौत की सूचना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. बूंदी जिला अस्पताल में परिजनों ने चिकित्सक और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई. उनका कहना था कि जब तक मामले में जिम्मेदारी तय नहीं होती और उन्हें न्याय का भरोसा नहीं मिलता, तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने का प्रयास किया. परिजन मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे.

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विधायक बोले, 'जिले का स्वास्थ्य तंत्र बिगड़ा' : घटना की जानकारी मिलने पर बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे. विधायक ने जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बूंदी का स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह बिगड़ा हुआ है. आए दिन शिकायतें सामने आती रहती हैं. आमजन को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने वृद्धा की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच कराने और लापरवाही सामने आने पर संबंधित चिकित्सक तथा स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. हरिमोहन शर्मा ने प्रदेश सरकार और लोकसभा अध्यक्ष से जिले की बिगड़ती चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की. साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की बात कही. इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष शैलेश सोनी, पार्षद मोहसिन बेग, पार्षद मोइनुल हसन, पूर्व पार्षद प्रेम प्रकाश एवरग्रीन सहित कई ग्रामीण मौजूद थे.

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सीएमएचओ बोले, 'महिला को आया था हार्ट अटैक' : मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ओपी सामर ने बताया कि उन्होंने खटखड़ सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक डॉ हिमांशु शर्मा से घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला को अस्पताल लाने के बाद जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे थे. इसी दौरान उसे हार्ट अटैक आया और वह अचेत हो गई. सीएमएचओ के मुताबिक, मौके पर मौजूद चिकित्सक और स्टाफ ने महिला को बचाने के लिए तत्काल सीपीआर दिया तथा आवश्यक इंजेक्शन और दवाएं दीं. इसके बाद उसे बूंदी जिला अस्पताल रेफर किया गया. उन्होंने कहा कि फिलहाल गलत इंजेक्शन लगाए जाने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है. मामले की जांच कराई जाएगी. संबंधित चिकित्सक से रिपोर्ट मांगी गई है.