लेबर रूम में मिठाई के नाम पर मांगे 11 हजार...प्रसूता के परिजनों का आरोप, जांच करेगी कमेटी
अलवर के गोविंदगढ़ सीएचसी का मामला. परिजनों ने 11 हजार देने से असमर्थता जताई तो 5100 रुपए मांगने का बनाया दबाव.
Published : July 4, 2026 at 6:56 PM IST
अलवर: सरकार भले ही सरकारी अस्पतालों में निशुल्क प्रसव के बड़े दावे करती हो, लेकिन असल में अस्पतालकर्मी प्रसूताओं के परिजनों से मिठाई के नाम रिश्वत मांगने से बाज नहीं आ रहे. ऐसा ही मामला अलवर जिले के गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामने आया है. इस मामले में प्रसूता के परिजनों का आरोप है, डिलीवरी से पहले अस्पतालकर्मियों ने मिठाई के नाम पर 11 हजार रुपए मांगे और बाद में 5100 रुपए देने का दबाव बनाया. मामला बढ़ने पर अस्पताल प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए समिति का गठन किया.
सख्त चेतावनी: ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (बीसीएमएचओ) अमरदीप गुर्जर ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद गोविंदगढ़ अस्पताल की लेबर रूम प्रभारी, जीएनएम और यशोदा कार्यकर्ता को भविष्य में ऐसी शिकायत नहीं आने की सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि यदि ऐसी कोई शिकायत मिली तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें:अत्यधिक रक्तस्राव से दो प्रसूताओं की मौत, 2 APO, जयपुर से जांच के लिए आएगी टीम
11 हजार नहीं तो 5100 देने का दबाव: असल में शुक्रवार देर रात गोविंदगढ़ सीएचसी में प्रसव के लिए पहुंची गर्भवती महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि लेबर रूम में एएनएम और यशोदा कार्यकर्ता ने प्रसव से पहले मिठाई के नाम पर 11 हजार रुपए मांगे. परिजनों ने इतनी राशि देने में असमर्थता जताई तो 5100 रुपए देने का दबाव बनाया. आरोप है कि इस दौरान महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही और अस्पतालकर्मी परिजनों से रुपयों की मांग करती रही. प्रसूता के परिजनों का कहना है कि काफी आग्रह और विवाद के बाद अस्पताल कर्मियों ने प्रसव कराया.
बच्चे के जन्म के बाद भी नहीं थमा विवाद: परिजनों का आरोप है कि बच्चे के जन्म के बाद भी अस्पताल कर्मियों ने कथित रूप से दो हजार रुपए ले लिए. परिजनों ने विरोध किया और मामला बढ़ा तो अस्पताल कर्मियों ने यह राशि लौटा दी. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. इस संबंध में गोविंदगढ़ सीएचसी की एएनएम निरंता मीणा ने कहा, हमने यह मजाक में कहा था. किसी भी प्रसूता के परिजन से कोई राशि नहीं ली गई है. परिजनों के लगाए आरोप निराधार हैं.
पढ़ें:सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से चोरी: प्रसूता के बेहोशी की हालत में निकाले झुमके