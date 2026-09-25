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लापरवाही से मौत का आरोप : सरकारी और निजी अस्पताल के काटे चक्कर, इलाज नहीं मिलने से चली गई जान

कोरबा में इलाज के लिए सरकारी से निजी अस्पताल कर मरीज भटकता रहा,आखिरकार उसकी मौत हो गई.राजकुमार शाह की रिपोर्ट

LACK OF MEDICAL TREATMENT
लापरवाही से मौत का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2026 at 4:10 PM IST

11 Min Read
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कोरबा : सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में भटकते हुए एंबुलेंस में ही एक 29 साल के युवक की मौत हो गई. परिजनों ने मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल के डॉक्टरों और निजी अस्पतालों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की है. जिसके बाद कलेक्टर ने इस पूरी मामले की जांच के लिए जांच कमेटी का गठन कर दिया है.

भाई ने ईटीवी भारत पर बताई आपबीती

परिजनों के मुताबिक युवक की मौत के मामले में निजी और सरकारी दोनों स्तर के अस्पतालों की भूमिका अब जांच के दायरे में हैं. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, परिजन अब दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. सीएम तक जाने की बात कही है. इस पूरे घटनाक्रम के विषय में मृतक 29 वर्षीय युवक अरुण दास के भाई गुरुशरण ने ईटीवी भारत को पूरी बात बताई. विस्तार से इस कथित लापरवाही का गभीर आरोप अस्पतालों पर लगाया है.

14 को भर्ती, 15 को बिगड़ी तबियत

मृतक अरुण दास के बाई गुरुशरण ने बताया कि 14 सितंबर को पहली बार अरुण को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया. 15 सितंबर की सुबह वो भाई से मिलने पहुंचे, फिर 25 को ही शाम को दूसरी बार मिलने गए. तब तक सिर्फ एक ही ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मरीज के पास थी. जिसमें स्थिति ठीक नहीं थी. उस समय तक डॉक्टर ने मरीज को अटेंड नहीं किया था. जब परिवार की ओर से बताया गया कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब सीधे आईसीयू में भर्ती किया गया और वेंटिलेटर में डाल दिया गया.

नर्स ने दी तबीयत के बारे में जानकारी

गुरुशरण ने बताया कि नर्स से पूछने पर पता चला कि स्थिति गंभीर है, वेंटीलेटर में है. देखिए अब आगे क्या होता है. इसके बाद दोबारा रात के समय बड़े भाई का फोन आया कि स्थिति बिगड़ रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं. तब रात के 11 बजकर 40 मिनट का समय हो रहा था.

मृतक के भाई ने लगाए सनसनीखेज आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 दिन भर्ती लेकिन सिर्फ एक हस्तलिखित रिपोर्ट

गुरुशरण ने आगे बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में 2 दिन के इलाज के बाद सिर्फ एक ही रिपोर्ट मैंने देखा है. जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में भी कलम के माध्यम से हाथ से एंट्री की गई थी. जबकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, कंप्यूटराइज रिपोर्ट होनी चाहिए, हाथ से लिखने के दौरान गलतियां हो सकती हैं, भूलवश कुछ भी उल्टा,सीधा लिखा हो सकता है. रिपोर्ट में क्रिएटिनिन और अन्य मात्रा बढ़ी हुई दिखाई थी. लेकिन जैसा कि मरीज को यह शिकायत थी कि पेट में सूजन है, तो उसे हिसाब से कम से कम उसका एब्डोमिनल का सोनोग्राफी होना चाहिए था. एक्स-रे होना चाहिए, चेस्ट स्कैन होना चाहिए था. सीटी स्कैन भी होना चाहिए था. सोनोग्राफी टेस्ट होता तो बीमारी का पता चल सकता था, लेकिन यह सब कुछ जांच नहीं हुई.

मरीज से पूछकर इलाज

गुरुशरण ने बताया कि ऊपर से मरीज ने जो समस्या मौखिक बताई, इस हिसाब से इलाज चल रहा था, अंदाजे से इलाज किया गया. उस समय जो डॉक्टर वहां पदस्थ थे, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर से मैं मिला था, जो कि जूनियर डॉक्टर ही थे. दरअसल गुरुशरण स्वयं मेडिकल के जानकार हैं. मेडिकल दुकान का संचालन करते हैं और उनके अनुसार कोई भी टेस्ट वहां पर नहीं किया गया, जो जरूरी होता है. गुरुशरण ने साफतौर पर कहा कि लापरवाही की शुरुआत सरकारी अस्पताल से हुई. जिसकी वजह से मरीज की स्थिति गंभीर अवस्था में पहुंच गई.

गभीर अवस्था में निजी अस्पताल ले जाने का निर्णय

इसके बाद गुरुशरण ने बताया कि गंभीर अवस्था में मरीज को निजी अस्पताल ले जाने का फैसला किया. इसके बाद हमने शिवाय हॉस्पिटल में पता किया, वहां एक कर्मचारी हैं जो मेरे पहले के परिचित हैं, उसी स्वप्निल झा से मैंने पूछा कि वेंटीलेटर की सुविधा शिवाय में मौजूद है या नहीं. उन्होंने मुझे कहा कि 100 बेड अस्पताल हैं, आप यहां आ सकते हैं. फिर मैंने कहा कि मैं मरीज को लेकर आ रहा हूं. इसके बाद रात के समय ही हमने वेंटिलेटर सपोर्ट वाले एंबुलेंस की व्यवस्था की और मेडिकल कॉलेज अस्पताल से निकलने के पहले बाइक से हमने शिवाय अस्पताल पहुंचकर, यह पता किया कि वहां वेंटीलेटर की सुविधा है या नहीं. तो मेरे भाई और मामा जब वहां पहुंचे हैं, तो शिवाय अस्पताल के गार्ड ने भी यह कहा कि आपको अस्पताल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है. यहां सारी व्यवस्था है. मरीज को ले आइये, इस तरह से हमने फोन पर और अस्पताल पहुंच कर दो बार वेंटीलेटर की सुविधा मौजूद होने की जानकारी शिवाय अस्पताल से ली थी. गुरुशरण ने साफतौर पर बताया कि सरकारी अस्पताल से कथित तौर पर लापरवाही की शुरुआत हुई. जहां तबीयत बिगड़ने लगी तब निजी अस्पताल जाने का विचार बनाया और वहां भी कंफर्म किया वो भी दो बार की, अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट है या नहीं.

Shivay Hospital accused of negligence
शिवाय अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मरीज को लेकर पहुंचे तब बताया वेंटीलेटर खाली नहीं

गुरुशरण ने आगे बताया कि जब शिवाय अस्पताल में हम वेंटीलेटर एम्बुलेंस से पहुंचे. तब हमने वहां एंबुलेंस के वेंटिलेटर से मरीज को नहीं उतरा. पहले पूछा कि व्यवस्था तैयार है कि नहीं, लेकिन तब हमें बताया गया कि वेंटीलेटर खाली नहीं है. तब एंबुलेंस को एक और पास के अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां रात के समय चिकित्सक तत्काल उपस्थित नहीं थे. इसलिए हम एनकेएस हॉस्पिटल चले गए. यहां तत्काल एडवांस जमा करने की बात कही गयी. आर्थिक स्थिति भी उतनी ठीक नहीं थी, इस समय तक स्थिति ज्यादा ही बिगड़ चुकी थी. तब मैंने शिवाय के कर्मचारी स्वप्निल को फोन किया और फोन पर ही उसे कहा कि आपने सरासर लापरवाही कर दी है. स्वप्निल ने कॉन्फ्रेंस में लेकर ड्यूटी डॉक्टर से बात की, कॉन्फ्रेंस में सारी बात जब हो रही थी, तो इसे मैं सुन रहा था. तब स्वप्निल ने फोन पर ड्यूटी डॉक्टर से पूछा कि मरीज को भर्ती क्यों नहीं लिए, तब डॉक्टर ने कहा कि वेंटीलेटर खाली नहीं था, एक वेंटीलेटर है उसे इमरजेंसी पेशेंट के लिए बचा के रखा है. तब मैंने उनसे कहा कि इससे अधिक इमरजेंसी और क्या होगी? आपने लापरवाही की है, फिर शिवाय की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मित्तल, उन्होंने फोन किया. मैंने मैडम को भी यह बात बताई कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अगर मरीज को कुछ होता है. तो आपकी जवाबदारी होगी. तभी डॉक्टर मित्तल ने कहा कि हमने वेंटिलेटर अरेंज किया है, आप चिंता मत कीजिए वापस मरीज को यहां लेकर आ जाइए. अब 1 वेंटीलेटर खाली हो गया है.

वापस पहुंचने तक मरीज की हो चुकी थी मौत

आगे गुरुशरण में कहा कि इसके बाद हम फिर से वापस शिवाय अस्पताल पहुंचे. लेकिन इन सब में लगभग 3 घंटे बर्बाद हो चुके थे, जिन दो चिकित्सकों ने पेशेंट को पहले रिसीव किया था, वही इस वक्त भी ड्यूटी में मौजूद थे. तब, पेशेंट के विषय में बताया कि दिल की धड़कन रुक गई है, पल्स नहीं मिल रहा है. मरीज की मृत्यु हो चुकी है.

patient wandering
इमरजेंसी में इलाज के बजाए भटक रहा था मरीज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीपीआर देने का ड्रामा किया

आगे गुरुशरण ने कहा कि इसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और वीडियो में ही मैंने उनसे सवाल पूछना शुरू किया. वीडियो बनाते हुए देख दिखावा करने लगे, सीपीआर देने का प्रयास किया. जबकि इसके पहले ही वह मुझे बता चुके थे कि मरीज की मृत्यु हो गई है. लेकिन मैं यह कंफर्म करना चाहता था कि मरीज की मौत काफी पहले हो गई है या अभी तुरंत हुई है. तब उन्होंने कहा कि यहां पहुंचने के थोड़ी देर पहले ही मरीज की मौत हुई है. तब मैंने उनसे पूछना चाहा कि पहले मैं आपके यहां आया था या नहीं? तो वह कंफ्यूजन में थे, फिर एक चिकित्सक को याद आया कि 3 घंटे पहले इस मरीज को हमने ही रिसीव किया था. फिर मैंने उनसे जानना चाहा कि जब हम पहली बार यहां पहुंचें थे. तब हार्ट रेट क्या थी, बताया गया कि हार्ट रेट 30 या 40 थी. इस स्थिति में मरीज को सही इलाज मिला होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी.

सरकारी निजी सब अस्पताल का एक जैसा हाल

हम मरीज को जिंदा बचने के लिए, इस उम्मीद से निजी अस्पताल लेकर गए थे, प्राइवेट हो या सरकारी वहां अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, जो गंभीर अवस्था में पहुंचे मरीज की जान बचा सके. नहीं तो इतना बड़ा अस्पताल खोलने का कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट अस्पताल का भी हाल ऐसा ही है. अब हम यह चाहते हैं कि कलेक्टर को आवेदन दिया है. अभी जो मृतक के माता-पिता वो बाहर रह रहे हैं , एक-दो दिन में वो यहां पहुंच जाएंगे. जब तक जांच नहीं होगा. इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक हम प्रयास करते रहेंगे. हम लगातार इस मामले को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे. अगर जिले के कलेक्टर या जिला स्तर पर हमारी मदद नहीं की गई इंक्वारी नहीं होती. तो हम आगे सीएम तक या स्वास्थ्य मंत्री तक भी हम शिकायत कर जाएंगे.

कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
पहले भी जिला अस्पताल पर लगे हैं आरोप

17 सितंबर की दोपहर के समय भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गहमागहमी भरा माहौल था. बजरंग दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ता एक एक्सीडेंटल केस लेकर अस्पताल के इमरजेंसी/कैजुअल्टी वार्ड में पहुंचे थे. लेकिन यहां मौजूद चिकित्सक ने पर्ची के बिना इलाज करने से इनकार कर दिया, जबकि मरीज बेहद गंभीर अवस्था में था. इस विषय में समाजसेवी और बजरंग दल के जिला अध्यक्ष राणा ने बताया कि कैजुअल्टी में डॉ रविकांत राठौर मौजूद थे. जो इलाज के पहले पर्ची की मांग कर रहे थे. जिससे मरीज की तबीयत काफी बिगड़ रही थी. छोटी सी बात काफी बड़ी हो गई. काफी गहमागहमी भरा माहौल हो गया था. काफी बहस हुई, कैजुअल्टी वार्ड के सामने जो नकद काउंटर है. वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है.

जांच के आदेश दिए गए

इलाज में लापरवाही की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने जांच टीम का गठन कर दिया है. कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि दोनों मामलों में जांच टीम का गठन कर दिया गया है. जिसकी जांच की जा रही है, जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी मामले में कार्रवाई की जाएगी.

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